Арбитра чемпионата мира обвинили в том, что он показал жест “White Power”, когда во время трансляции матча перед встречей Германии и Кюрасао камера переключилась на студию арбитров VAR.

Об этом пишет издание The Athletic.

Рефери VAR обвинили в расизме на ЧМ-2026

Жест “White Power”, когда большой и указательный пальцы соприкасаются, а остальные пальцы руки вытянуты, исторически воспринимался как знак ОК.

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Однако в последние годы его стали использовать как символ “белой силы”: три других пальца образуют букву W (White — белый), а большой и указательный пальцы “рисуют” букву P (Power — сила).

Австралийский сторонник превосходства белой расы Брентон Таррант показал этот символ во время судебного заседания в 2019 году после своего ареста за убийство 50 человек во время стрельбы в мечетях в Новой Зеландии.

Такой же жест, вероятно, показал и австралиец Шон Эванс, когда камеры переключились на студию.

Представитель ФИФА заявил, что организация знает об этом инциденте, но отказался давать дополнительные комментарии.

Сеть Fare, борющаяся с дискриминацией и специализирующаяся на противодействии неравенству в футболе, опубликовала заявление в воскресенье вечером.

– По мнению наших экспертов, этот жест явно напоминает перевернутый жест ОК, который в мировых ультраправых кругах используется как символ “белой силы”. Почему арбитр VAR использует этот символ на международном футбольном турнире именно в тот момент, когда знает, что камеры направлены на него? Это может означать только то, что он намеренно демонстрирует ультраправый неонацистский символ, – считают там.

В мае 2019 года команда Чикаго Кабс из MLB запретила вход на стадион Ригли-Филд болельщику за то, что он сделал этот жест на фоне трансляции NBC Sports, при этом клуб заявил, что “на камеру было замечено лицо, которое использовало оскорбительный жест рукой, связанный с расизмом”.

В июле 2023 года клуб MLS Д.С. Юнайтед уволил тренера, который показал этот символ в посте в соцсетях, сообщает BBC. Команда заявила, что причиной увольнения стал “дискриминационный жест рукой”.

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