Матч Украина – Венгрия в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций в дивизионе B состоится 5 октября на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве.

Начало матча – 21:45 по киевскому времени.

Матч Украина – Венгрия: где смотреть и кто будет транслировать матч сине-желтых в Лиге наций, рассказывают Факты ICTV.

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Украина – Венгрия: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Венгрия в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1 по следующим подпискам: Оптимальная, Спорт и во всех MEGOPACK.

Матч Украина – Венгрия будут комментировать Сергей Лукьяненко и Александр Мельниченко.

На матче Украина – Венгрия будет работать хорватская бригада арбитров, которую возглавит 41-летний Игор Паяч.

Ему будут ассистировать Боян Зобеница и Иван Михаль. Резервным арбитром назначен Дарио Беля.

За систему VAR будет отвечать Марио Зебец, которому будет помогать Тихомир Пеин.

После трех стартовых туров сезона-2026/2027 Лиги наций сборная Украины набрала 4 очка по итогам двух выездных матчей против Венгрии и Грузии. В предыдущем туре «сине-дольцы» разгромно уступили сборной Северной Ирландии со счетом 0:3.

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