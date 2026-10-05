Матч Україна – Угорщина у межах четвертого туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні B відбудеться 5 жовтня на Стадіон Антона Малатинського в словацькій Трнаві.

Початок матчу – 21:45 за київським часом.

Матч Україна – Угорщина, де дивитися та хто покаже матч синьо-жовтих в Лізі націй, розповідають Факти ICTV.

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Україна – Угорщина: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Угорщина у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Україна – Угорщина прокоментують Сергій Лук’яненко та Олександр Мельниченко.

На матчі Україна – Угорщина працюватиме хорватська бригада арбітрів, яку очолить 41-річний Ігор Паяч.

Йому асистуватимуть Боян Зобеніца та Іван Міхаль. Резервним арбітром призначено Даріо Беля.

За систему VAR відповідатиме Маріо Зебец, якому допомагатиме Тіхомір Пеїн.

Після трьох стартових турів сезону-2026/2027 Ліги націй збірна України набрала 4 очки за підсумками двох виїзних матчів проти Угорщини та Грузії. В попередньому турі синьо-довті розгромно поступилися збірній Північної Ірландії з рахунком 0:3.

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