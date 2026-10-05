Україна – Угорщина: де дивитися матч Ліги націй
Матч Україна – Угорщина у межах четвертого туру групового етапу Ліги націй у дивізіоні B відбудеться 5 жовтня на Стадіон Антона Малатинського в словацькій Трнаві.
Початок матчу – 21:45 за київським часом.
Матч Україна – Угорщина, де дивитися та хто покаже матч синьо-жовтих в Лізі націй, розповідають Факти ICTV.
Україна – Угорщина: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Угорщина у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.
Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 за такими підписками: Оптимальна, Спорт та в усіх MEGOPACK.
Матч Україна – Угорщина прокоментують Сергій Лук’яненко та Олександр Мельниченко.
На матчі Україна – Угорщина працюватиме хорватська бригада арбітрів, яку очолить 41-річний Ігор Паяч.
Йому асистуватимуть Боян Зобеніца та Іван Міхаль. Резервним арбітром призначено Даріо Беля.
За систему VAR відповідатиме Маріо Зебец, якому допомагатиме Тіхомір Пеїн.
Після трьох стартових турів сезону-2026/2027 Ліги націй збірна України набрала 4 очки за підсумками двох виїзних матчів проти Угорщини та Грузії. В попередньому турі синьо-довті розгромно поступилися збірній Північної Ірландії з рахунком 0:3.