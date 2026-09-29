Украинский тренер Сергей Ребров может возглавить сборную Венгрии в случае увольнения нынешнего наставника команды Марко Росси.

Об этом сообщает X-канал TheHungarianLad со ссылкой на венгерское издание Öltözőn Túl.

Сергей Ребров может возглавить сборную Венгрии

По данным венгерских СМИ, Марко Росси может покинуть пост главного тренера сборной Венгрии, а Реброва называют одним из главных кандидатов на его замену.

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В пользу украинского специалиста может сыграть его предыдущий опыт работы в Венгрии. С 2018 по 2021 год Ребров возглавлял Ференцварош, с которым трижды подряд выиграл чемпионат страны.

Под его руководством клуб также во второй раз в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Сообщается, что сам Ребров заинтересован в работе со сборной Венгрии. По данным источника, он якобы отказался от нескольких других предложений, ожидая возможности возглавить венгерскую команду.

В то же время официально об увольнении Марко Росси или назначении нового тренера сборной Венгрии пока не сообщалось.

Напомним, 22 апреля Сергея Реброва уволили с поста главного тренера сборной Украины. Он возглавлял национальную команду с 2023 года, однако не смог вывести ее на чемпионат мира 2026 года. Контракт тренера был рассчитан до 30 июля 2026 года.

После этого команда неудачно стартовала в Лиге наций и едва сохранила место в дивизионе B, хотя позже получила шанс побороться за выход в элиту турнира. Также сборная не смогла выйти на ЧМ-2026.

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