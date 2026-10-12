Футболист сборной Украины Георгий Судаков забил свой первый гол за Бенфику в сезоне 2026/27.

Это произошло в матче восьмого тура португальской Примейры против Гимарайнша, который завершился победой орлов со счетом 2:0.

Бенфика – Гимарайнш: гол Судакова

Георгий Судаков начал матч против Гимарайнша на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте.

Сейчас смотрят

К тому моменту Бенфика уже имела минимальное преимущество в один мяч благодаря точному удару Самуэля Даля в середине первого тайма.

Украинцу понадобилось всего две минуты, чтобы отличиться. Точный удар он нанес после паса Клаудио Эчеверри, упрочив лидерство своей команды до 2:0.

| GOAL: GEORGIY SUDAKOV DOUBLES THE LEAD FOR BENFICA! Benfica 2-0 Vitoria Guimaraes. https://t.co/lNlUBBQ4gS — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 11, 2026

Для Судакова это первый гол за Бенфику в сезоне-2026/27. В текущем сезоне Георгий провел 14 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной голевой передачей.

Также для Судакова этот гол стал первым в составе Бенфики еще с декабря 2025 года. Тогда он также забивал в рамках чемпионата Португалии.

Благодаря победе над Гимарайншем Бенфика осталась на втором месте, имея в активе 19 очков. Лидером чемпионата Португалии является Порту (24), на третьем месте – Спортинг (18).

Следующий матч Бенфика проведет против Селтика в Лиге Европы в четверг, 15 октября.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.