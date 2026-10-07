Бывший нападающий сборной Украины и Ливерпуля Андрей Воронин поделился своими мыслями о сборной Украины после матчей в Лиге наций и выступил с критикой руководства украинского футбола.

Его слова цитирует сайт Украинский футбол.

Воронин о выступлении сборной Украины

Реакция бывшего футболиста на выступление сборной Украины во время международного перерыва в Лиге наций была крайне резкой.

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– Стыдно смотреть. Я не знаю, кто на самом деле руководит украинским футболом. Слепые, тупые или просто вредители. Нужно спуститься на землю и признать, что мы сегодня неконкурентоспособны. У нас нет футболистов высокого класса, судя по назначениям, нет и тренеров, а самое главное — нет тех, кто способен принять правильное решение, — сказал он.

Кроме того, Воронин высказался о принципах назначения людей на должности в украинском футболе.

– В Украине много лет издеваются над футболом: сажают в кресла и назначают на должности непонятных людей по непонятным критериям, а потом удивляются, что получился провал. Это не провал – это результат вашей работы, – добавил он.

Во время международного перерыва в сентябре-октябре сборная Украины провела четыре матча в рамках Лиги наций.

Подопечные Андреа Мальдеры победили Венгрию на выезде (1:0), сыграли вничью с Грузией (0:0), а в последних двух турах потерпели поражения от Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2) в номинально домашних матчах.

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