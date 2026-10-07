Стыдно смотреть: Воронин жестко раскритиковал результаты матчей сборной в Лиге наций
- Воронин заявил, что в украинском футболе не хватает игроков и тренеров высокого класса.
- Бывший нападающий раскритиковал кадровые назначения в украинском футболе и заявил, что их последствия являются закономерным результатом работы руководства.
Бывший нападающий сборной Украины и Ливерпуля Андрей Воронин поделился своими мыслями о сборной Украины после матчей в Лиге наций и выступил с критикой руководства украинского футбола.
Его слова цитирует сайт Украинский футбол.
Воронин о выступлении сборной Украины
Реакция бывшего футболиста на выступление сборной Украины во время международного перерыва в Лиге наций была крайне резкой.
– Стыдно смотреть. Я не знаю, кто на самом деле руководит украинским футболом. Слепые, тупые или просто вредители. Нужно спуститься на землю и признать, что мы сегодня неконкурентоспособны. У нас нет футболистов высокого класса, судя по назначениям, нет и тренеров, а самое главное — нет тех, кто способен принять правильное решение, — сказал он.
Кроме того, Воронин высказался о принципах назначения людей на должности в украинском футболе.
– В Украине много лет издеваются над футболом: сажают в кресла и назначают на должности непонятных людей по непонятным критериям, а потом удивляются, что получился провал. Это не провал – это результат вашей работы, – добавил он.
Во время международного перерыва в сентябре-октябре сборная Украины провела четыре матча в рамках Лиги наций.
Подопечные Андреа Мальдеры победили Венгрию на выезде (1:0), сыграли вничью с Грузией (0:0), а в последних двух турах потерпели поражения от Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2) в номинально домашних матчах.