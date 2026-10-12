Футболіст збірної України Георгій Судаков відзначився першим голом за Бенфіку у сезоні-2026/27.

Це сталося у матчі восьмого туру португальської Прімейри проти Гімарайнша, який хавершився перемогою орлів з рахунком 2:0.

Бенфіка – Гімарайнш: гол Судакова

Георгій Судаков розпочав матч проти Гімарайнша на лаві для запасних і з’явився на полі на 73-й хвилині.

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На той момент Бенфіка вже мала мінімальну перевагу в один м’яч завдяки точному удару Самуеля Даля в середині першого тайму.

Українцю знадобилося всього дві хвилини, щоб відзначитися. Влучного удару він завдав після пасу Клаудіо Ечеверрі, зміцнивши лідерство своєї команди до 2:0.

| GOAL: GEORGIY SUDAKOV DOUBLES THE LEAD FOR BENFICA! Benfica 2-0 Vitoria Guimaraes. https://t.co/lNlUBBQ4gS — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 11, 2026

Для Судакова це перший гол за Бенфіку у сезоні-2026/27. У поточній кампанії Георгій провів 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.

Також для Судакова цей гол став першим у складі Бенфіки ще з грудня 2025 року. Тоді він також забивав у межах чемпіонату Португалії.

Завдяки перемозі над Гімарайншом Бенфіка залишилася на другій сходинці, маючи в активі 19 очок. Лідером чемпіонату Португалії є Порту (24), на третій сходинці – Спортинг (18).

Наступний матч Бенфіка проведе проти Селтіка в Лізі Європи у четвер, 15 жовтня.

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