Украина – Грузия: где и когда состоится заключительный матч Лиги наций
Сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 против Грузии в словацком городе Кошице.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской футбольной ассоциации.
Матч Украина – Грузия: где сыграют
Матч состоится 17 ноября на Футбольной арене Кошице (Košická futbalová aréna). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Для национальной сборной Украины это будет первый номинально домашний матч в Кошице.
Ранее на этой арене свои домашние матчи проводили женская и молодежная сборные Украины.
Таким образом, все три номинально домашних матча сине-желтых пройдут в Словакии. Сборные Северной Ирландии и Венгрии команда Андреа Мальдера принимала в другом словацком городе — Трнаве.
Во время международного перерыва в сентябре и октябре сборная Украины провела четыре матча Лиги наций-2026/27.
В первом туре команда одержала победу над Венгрией со счетом 1:0, после чего сыграла вничью с Грузией (0:0). Однако в двух номинально домашних матчах сине-желтые потерпели поражения — против Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2).
После четырех туров Украина набрала четыре очка и занимает третье место в группе В2. Команда сохраняет шансы завершить групповой этап в топ-2 и продолжить борьбу за повышение в дивизионе.