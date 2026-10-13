Сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 против Грузии в словацком городе Кошице.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской футбольной ассоциации.

Матч Украина – Грузия: где сыграют

Матч состоится 17 ноября на Футбольной арене Кошице (Košická futbalová aréna). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Для национальной сборной Украины это будет первый номинально домашний матч в Кошице.

Ранее на этой арене свои домашние матчи проводили женская и молодежная сборные Украины.

Таким образом, все три номинально домашних матча сине-желтых пройдут в Словакии. Сборные Северной Ирландии и Венгрии команда Андреа Мальдера принимала в другом словацком городе — Трнаве.

Во время международного перерыва в сентябре и октябре сборная Украины провела четыре матча Лиги наций-2026/27.

В первом туре команда одержала победу над Венгрией со счетом 1:0, после чего сыграла вничью с Грузией (0:0). Однако в двух номинально домашних матчах сине-желтые потерпели поражения — против Северной Ирландии (0:3) и Венгрии (1:2).

После четырех туров Украина набрала четыре очка и занимает третье место в группе В2. Команда сохраняет шансы завершить групповой этап в топ-2 и продолжить борьбу за повышение в дивизионе.

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