Збірна України проведе заключний матч групового етапу Ліги націй УЄФА сезону-2026/27 проти Грузії у словацькому місті Кошице.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Матч Україна – Грузія: де зіграють

Матч відбудеться 17 листопада на Футбольній арені Кошиці (Košická futbalová aréna). Стартовий свисток має пролунати о 21:45 за київським часом.

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Для національної збірної України це буде перший номінально домашній матч у Кошицях.

Раніше на цій арені свої домашні поєдинки проводили жіноча та молодіжна збірні України.

Таким чином, усі три номінально домашні матчі синьо-жовтих відбудуться у Словаччині. Збірні Північної Ірландії та Угорщини команда Андреа Мальдера приймала в іншому словацькому місті – Трнаві.

Під час міжнародної перерви у вересні та жовтні збірна України провела чотири матчі Ліги націй-2026/27.

У першому турі команда здобула перемогу над Угорщиною з рахунком 1:0, після чого зіграла внічию з Грузією (0:0). Проте у двох номінально домашніх матчах синьо-жовті зазнали поразок – проти Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2).

Після чотирьох турів Україна набрала чотири очки та йде третьою у групі В2. Команда зберігає шанси завершити груповий етап у топ-2 та продовжити боротьбу за підвищення у дивізіоні.

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