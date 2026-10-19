Жирона одержала победу над Андоррой со счетом 2:0 в матче десятого тура Сегунды. Украинец Владислав Ванат отличился голом.

Также в игре принял участие Владислав Пищук, а вот вратарь Владислав Крапивцов провёл матч на скамейке запасных.

Ванат забил второй гол за Жирону в этом сезоне

Хозяева вышли вперед еще в самом начале игры – на пятой минуте быструю атаку Жироны завершил Брайан Хиль.

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На 31-й минуте украинский нападающий Владислав Ванат упрочил преимущество своей команды, сделав счет 2:0.

Для Ваната этот мяч стал вторым в текущем сезоне за каталонский клуб после гола в шестом туре Сегунды против Кадиса (2:1).

Украинский нападающий Владислав Пищур отыграл до 84-й минуты. За время, проведенное на поле, он отдал 16 точных пасов (70% успешности) и выиграл 12 единоборств (67%). Также арбитр наказал украинца жёлтой карточкой.

Вратарь Владислав Крапивцов провел всю игру на скамейке запасных. В предыдущем туре он впервые за год сыграл за Жирону из-за травмы основного вратаря.

Благодаря победе Жирона поднялась на пятое место в турнирной таблице Сегунды, набрав 18 очков после десяти матчей. Следующий матч в Сегунде Жирона проведет против Сельты из Виго 24 октября.

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