Жирона здобула перемогу над Андоррою з рахунком 2:0 у матчі десятого туру Сегунди. Українець Владислав Ванат відзначився голом.

Також у грі взяв участь Владислав Пищук, а ось голкіпер Владислав Крапивцов провів матч на лаві запасних.

Ванат забив другий гол за Жирону в сезоні

Господарі вийшли вперед ще самому початку гри – на п’ятій хвилині швидку атаку Жирони завершив Браян Хіль.

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На 31-й хвилині український форвард Владислав Ванат зміцнив перевагу своєї команди, зробивши рахунок 2:0.

Для Ваната цей м’яч став другим у поточному сезоні за каталонський клуб після голу в межах шостого туру Сегунди проти Кадіса (2:1).

Український нападник Владислав Пищур відіграв до 84-ї хвилини. Протягом проведоного на полі часу він віддав 16 точних пасів (70% успішності) і виграв 12 єдиноборств (67%). Також рефері покарав українця жовтою карткою.

Голкіпер Владислав Крапивцов провів всю гру на лаві запасних. У попередньому турі він вперше за рік зіграв за Жирону через травму основного воротаря.

Завдяки перемозі Жирона піднялася на п’яте місце в турнірній таблиці Сегунди, маючи 18 очок після десяти матчів. Наступний матч у Сегунді Жирона проведе проти Сельти Віго 24 жовтня.