Австралийский теннисист Ник Кириос дисквалифицирован после положительного результата теста на кокаин.

Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория подтвердила наличие в пробе Кириоса бензоилэгонина — метаболита кокаина.

Кириос отстранен от тенниса

У Кириоса взяли пробу во время выступления на турнире ATP 250 на Майорке в июне. Наличие вещества в его организме подтвердили результаты анализов, проведенных в прошлом месяце в лаборатории WADA.

Сейчас смотрят

Согласно правилам ITIA, в случае положительного результата теста на кокаин обязательно налагается временное отстранение, хотя Кириос имеет право подать апелляцию.

– Я хотел, чтобы вы узнали об этом в первую очередь от меня. Недавно я не прошел допинг-тест на Майорке: у меня обнаружили кокаин. Я совершил огромную ошибку и беру на себя полную ответственность за это. Прошу прощения у своих болельщиков, семьи, спонсоров и всех, кто мне близок. И прежде всего я прошу прощения у детей, которые берут с меня пример, – написал Кириос.

Австралиец добавил, что осознает, какой пример подает, и “глубоко разочарован в себе”.

По его словам, он не собирается оправдываться, но хочет рассказать о последних событиях в своей жизни. Спортсмен отметил, что постоянные травмы последних лет измотали его физически и психологически, а смириться с приближающимся завершением карьеры оказалось чрезвычайно трудно.

Он подчеркнул, что всегда считал теннис своим призванием, поэтому отказ от дела всей жизни стал для него одним из самых тяжелых испытаний, во время которого он чувствовал себя беспомощным и одиноким, хотя и признает, что это не оправдывает его поступка.

Он заявил, что в течение следующих 28 дней уйдет из социальных сетей и публичной жизни.

ITIA подтвердила временное отстранение Кириоса на неопределенный срок, продолжительность которого будет зависеть от того, было ли вещество употреблено во время соревнований или вне их.

Нику Кириосу 31 год. Он выиграл титул в парном разряде на Australian Open-2022 и дошёл до финала Уимблдона-2022 в одиночном разряде, однако в последние годы из-за различных проблем со здоровьем провел не так много официальных матчей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.