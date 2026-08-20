Австралійський тенісист Нік Киріос дискваліфікований після позитивного тесту на кокаїн.

Акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) лабораторія підтвердила наявність у пробі Кіріоса бензоїлекгоніну – метаболіту кокаїну.

Киріос відсторонений від тенісу

У Киріоса взяли пробу під час виступу на турнірі ATP 250 на Майорці в червні. Наявність в його організмі підтвердили результати аналізів, проведених минулого місяця в лабораторії WADA.

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Згідно з правилами ITIA, у разі позитивного результату тесту на кокаїн обов’язково накладається тимчасове відсторонення, хоча Киріос має право подати апеляцію.

– Я хотів, щоб ви дізналися про це спочатку від мене. Нещодавно я не пройшов допінг-тест на Майорці: у мене виявили кокаїн. Я припустився величезної помилки і беру на себе повну відповідальність за це. Прошу вибачення у своїх уболівальників, родини, спонсорів та всіх, хто мені близький. І насамперед я прошу вибачення у дітей, які беруть у мене приклад, – написав Киріос.

Австралієць додав, що усвідомлює, який приклад подає і “глибоко розчарований у собі”.

За його словами, він не збирається виправдовуватися, але хоче розповісти про останні події у своєму житті. Спортсмен зазначив, що постійні травми останніх років виснажили його фізично й психологічно, а змиритися з наближенням завершенням кар’єри виявилося надзвичайно важко.

Він підкреслив, що завжди вважав теніс своїм покликанням, тому відмова від справи всього життя стала для нього одним із найважчих випробувань, під час якого він почувався безпорадним і самотнім, хоча й визнає, що це не виправдовує його вчинку.

Він заявив, що протягом наступних 28 днів відійде від соціальних мереж та публічного життя.

ITIA підтвердила тимчасове відсторонення Киріоса на невизначений термін, тривалість якого буде залежати від того, чи була речовина вжита під час змагань чи поза ними.

Ніку Киріосу 31 рік. Він вигравав парний титул на Australian Open-2022 та зіграв у фіналі Вімблдону-2022 в одиночному розряді, останніми роками провів небагато офіційних матчів через різні проблеми зі здоров’ям.

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