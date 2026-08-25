Украинская теннисистка Елина Свитолина вместе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом вышла в четвертьфинал смешанного разряда US Open-2026. Украинско-французская пара одержала победу в матче первого раунда.

Свитолина и Монфис — в четвертьфинале микста US Open-2026

Елина Свитолина и Гаэль Монфис, который является ее мужем, получили вайлдкард в основную сетку микста US Open-2026. Для французского теннисиста этот турнир является последним сезоном в карьере.

Смешанный разряд на этом Грендслеме проходит по специальным правилам. Каждый сет длится максимум до четырех выигранных геймов, для победы в матче нужно выиграть две партии.

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В первом матче Свитолина и Монфис встретились с тандемом филиппинки Александры Еалы и четвертой ракетки мира Феликса Оже-Альяссима из Канады. До US Open-2026 эти теннисисты не выступали вместе в официальных матчах.

Украинско-французская пара неудачно начала первый сет, отдав соперникам стартовый гейм. После этого Свитолина и Монфис выиграли четыре гейма подряд и забрали партию.

Во втором сете ситуация повторилась: тандем Свитолиной и Монфиса снова проиграл один гейм, после чего выиграл четыре и завершил матч в свою пользу.

US Open-2026. Микст, 1/8 финала

Елина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция) — Александра Еала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2:0 (4:1, 4:1).

Победа в стартовом матче позволила Свитолиной и Монфису первыми пробиться в четвертьфинал смешанного разряда.

До этого Свитолина и Монфис уже выступали вместе на праздничном турнире перед Ролан Гарросом на кортах этого Грендслема.

Француз организовал мини-турнир для друзей-теннисистов. В финале Монфис вместе со Свитолиной победил пару в составе гречанки Марии Саккари и серба Новака Джоковича.

В четвертьфинале Свитолина и Монфис сыграют с победителями матча между первой сеяной парой Ариной Соболенко и Новаком Джоковичем и тандемом чешки Катержины Синяковой и британца Генри Паттена.

Источник : Суспільне

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