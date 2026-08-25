Українська тенісистка Еліна Світоліна разом із французьким тенісистом Гаелем Монфісом вийшла до чвертьфіналу змішаного розряду US Open-2026. Українсько-французька пара здобула перемогу в матчі першого раунду.

Світоліна і Монфіс – у чвертьфіналі міксту US Open-2026

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс, який є її чоловіком, отримали вайлдкард до основної сітки міксту US Open-2026. Для французького тенісиста цей турнір є останнім сезоном у кар’єрі.

Змішаний розряд на цьому Грендслемі проходить за спеціальними правилами. Кожен сет триває максимум до чотирьох виграних геймів, для перемоги в матчі потрібно виграти дві партії.

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У першому матчі Світоліна та Монфіс зустрілися з тандемом філіппінки Александри Еали та четвертої ракетки світу Фелікса Оже-Альяссіма з Канади. До US Open-2026 ці тенісисти не виступали разом в офіційних матчах.

Українсько-французька пара невдало розпочала перший сет, віддавши суперникам стартовий гейм. Після цього Світоліна та Монфіс виграли чотири гейми поспіль і забрали партію.

У другому сеті ситуація повторилася: тандем Світоліної та Монфіса знову програв один гейм, після чого виграв чотири та завершив матч на свою користь.

US Open-2026. Мікст, 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) / Гаель Монфіс (Франція) – Александра Еала (Філіппіни) / Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 2:0 (4:1, 4:1).

Перемога у стартовому матчі дозволила Світоліній та Монфісу першими пробитися до чвертьфіналу змішаного розряду.

До цього Світоліна та Монфіс уже виступали разом на святковому турнірі перед Ролан Гарросом на кортах цього Грендслему.

Француз організував мінітурнір для друзів-тенісистів. У фіналі Монфіс разом зі Світоліною переміг пару у складі гречанки Марії Саккарі та серба Новака Джоковича.

У чвертьфіналі Світоліна та Монфіс зіграють із переможцями матчу між першою сіяною парою Аріною Сабалєнкою та Новаком Джоковичем і тандемом чешки Катержини Синякової та британця Генрі Паттена.

Джерело : Суспільне

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