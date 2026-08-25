Первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в специальном мероприятии, в ходе которого небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке подсветили сине-желтыми цветами

Это произошло по случаю 35-й годовщины независимости Украины.

Свитолина подсветила небоскреб в Нью-Йорке

– Для меня большая честь быть здесь, в Нью-Йорке, в день празднования 35-й годовщины независимости Украины. Для украинцев независимость означает свободу и наше право выбирать собственное будущее. Сегодня Эмпайр-стейт-билдинг сияет синим и желтым — цветами Украины, – отметила Элина.

Теннисистка добавила, что эти цвета символизируют мужество, силу и стойкость украинского народа.

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View this post on Instagram A post shared by Empire State Building Observation Deck (@empirestatebldg)

– Я очень благодарна американскому народу за вашу поддержку Украины и украинцев. Это так много для нас значит. Надеюсь, что каждый, кто сегодня увидит эти цвета, подумает о свободе, надежде и мире. Пусть этот свет сияет для Украины, для нашего народа и для свободного и мирного будущего. С Днем Независимости, Украина, – добавила она.

Ukrainian tennis star Elina Svitolina marked the 35th anniversary of Ukraine’s independence today at the @EmpireStateBldg Svitolina took part in a special lighting ceremony ahead of the Empire State Building shining blue and yellow tonight in honor of Ukraine’s Independence… pic.twitter.com/ovlwxTQm2F — New York Mickey (@MickmickNYC) August 24, 2026

На странице Empire State Building в Facebook также сообщили, что переключатель световой иллюминации включила Свитолина.

– Элина Свитолина нажала на переключатель – сегодня вечером Эмпайр-стейт-билдинг сияет цветами украинского флага, синим и желтым, в честь 35-й годовщины независимости Украины, — говорится в сообщении.

Эмпайр-стейт-билдинг – небоскреб высотой 381 м (448 м с антенной), состоящий из 102 этажей, построенный в стиле ар-деко в районе Манхэттен города Нью-Йорка, США. Здание входит в список архитектурных памятников национального значения США.

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