Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина вышли в третий раунд турнира серии Grand Slam — US Open-2026.

Костюк обыграла чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс, а Свитолина — австралийку Майю Джойнт.

Костюк победила Стивенс на US Open-2027

Костюк и Стивенс провели на корте 1 час 27 минут, за которые Марта сделала восемь эйсов, набрала больше виннеров (30:10), но и допустила больше невынужденных ошибок (27:20).

Сейчас смотрят

Первый сет Костюк выиграла, позволив сопернице взять лишь один гейм. Во втором сете игра разворачивалась по другому сценарию. При счете 2:2 Костюк первой сделала брейк и закрепила его в следующем гейме.

Однако американке удалось перехватить инициативу и выиграть три гейма подряд. Ключевым стал брейк Марты в 11-м гейме, после чего Марта подала на матч – 6:1, 7:5.

Следующей соперницей Костюк станет 18-я сеяная “нейтральная” теннисистка Екатерина Александрова, которая победила австралийку Кимберли Биррелл.

Свитолина обыграла Джойнт

Свитолина одолела Джойнт в трех сетах 6:2, 6:7 (6:8), 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа и 10 минут.

В первом сете Свитолина повела 4:0, Джойнт сумела отыграть лишь два гейма с брейками, после чего Элина на подаче австралийки повела по сетам.

Судьба второго сета решалась на тай-брейке, где победила австралийка — 7:6. Во втором сете Свитолина перехватила инициативу с самого начала, поведя 4:1, после чего Джойнт смогла отыграть три гейма, но опередить Элину не смогла.

Следующей соперницей Свитолиной станет “нейтральная” Анна Калинская. Соперницы встречались пять раз, и четыре победы остались за Свитолиной.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.