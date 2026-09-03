Костюк и Свитолина вышли в третий раунд US Open: с кем сыграют дальше
- Марта Костюк и Элина Свитолина вышли в третий раунд US Open-2026. Обе украинки одержали победы во втором раунде.
- Костюк в двух сетах обыграла чемпионку US Open-2017 Слоун Стивенс, а Свитолина одолела Майю Джойнт в трех партиях.
Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина вышли в третий раунд турнира серии Grand Slam — US Open-2026.
Костюк обыграла чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс, а Свитолина — австралийку Майю Джойнт.
Костюк победила Стивенс на US Open-2027
Костюк и Стивенс провели на корте 1 час 27 минут, за которые Марта сделала восемь эйсов, набрала больше виннеров (30:10), но и допустила больше невынужденных ошибок (27:20).
Первый сет Костюк выиграла, позволив сопернице взять лишь один гейм. Во втором сете игра разворачивалась по другому сценарию. При счете 2:2 Костюк первой сделала брейк и закрепила его в следующем гейме.
Однако американке удалось перехватить инициативу и выиграть три гейма подряд. Ключевым стал брейк Марты в 11-м гейме, после чего Марта подала на матч – 6:1, 7:5.
Следующей соперницей Костюк станет 18-я сеяная “нейтральная” теннисистка Екатерина Александрова, которая победила австралийку Кимберли Биррелл.
Свитолина обыграла Джойнт
Свитолина одолела Джойнт в трех сетах 6:2, 6:7 (6:8), 6:4. Соперницы провели на корте 2 часа и 10 минут.
В первом сете Свитолина повела 4:0, Джойнт сумела отыграть лишь два гейма с брейками, после чего Элина на подаче австралийки повела по сетам.
Судьба второго сета решалась на тай-брейке, где победила австралийка — 7:6. Во втором сете Свитолина перехватила инициативу с самого начала, поведя 4:1, после чего Джойнт смогла отыграть три гейма, но опередить Элину не смогла.
Следующей соперницей Свитолиной станет “нейтральная” Анна Калинская. Соперницы встречались пять раз, и четыре победы остались за Свитолиной.