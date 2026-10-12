Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на шестое место, Костюк удержалась в топ-10
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 12 октября 2026 года.
Первой ракеткой остается казашка Елена Рыбакина, следом за ней в рейтинге идет “нейтральная” Арина Соболенко, а на третье место поднялась “нейтральная” Мирра Андреева.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся шесть украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, которая поднялась на шестую строчку. На эту позицию она вернулась впервые за пять лет. Марта Костюк, пропустившая турнир в Пекине из-за травмы, осталась на десятом месте.
В топ-50 еще три украинки – все они поднялись в рейтинге. Это – Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина. А вот Александра Олейникова потеряла четыре позиции и теперь занимает 51-е место.
- 6. (7). Элина Свитолина – 5 024 очка;
- 10. (10). Марта Костюк – 3 910 очков;
- 42. (46). Дарья Снигур – 1 254 очка;
- 44. (45) Юлия Стародубцева – 1 165 очков;
- 48. (50). Ангелина Калинина – 1 107 очков;
- 51. (47). Александра Олейникова – 1 082 очка;
- 103. (111). Даяна Ястремская – 727 очков;
- 124. (127) Вероника Подрез – 598 очков;
- 167. (180). Анастасия Соболева – 457 очков.
Рейтинг WTA от 12 октября 2026 года
В топ-10 обновленного рейтинга WTA произошло шесть изменений. На третье место поднялась Мирра Андреева, потеснив двух американок – Джессику Пегулу и Коко Гауфф.
Украинка Элина Свитолина теперь занимает шестое место, а чешка Каролина Мухова — седьмое. Зато еще одна представительница Чехии Линда Носкова потеряла две позиции.
- (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9 696 очков;
- (2). Арина Соболенко — 7 550 очков;
- (5). Мирра Андреева — 6 371 очко;
- (3). Джессика Пегула (США) — 6 225 очков;
- (4). Коко Гофф (США) – 5 974 очка;
- (7). Элина Свитолина (Украина) – 5 024 очка;
- (8) Каролина Мухова (Чехия) – 4 773 очка;
- (6) Линда Носкова (Чехия) – 4 679 очков;
- (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3 999 очков;
- (10). Марта Костюк (Украина) – 3 910 очков.
На этой неделе состоится турнир серии WTA 1000 в китайском Ухане, где выступят Свитолина, Костюк, Снигур, Стародубцева и Ястремская. Калинина первой из украинок завершила выступление на этих соревнованиях.
Также состоятся турниры серии WTA 125 в Лиссабоне, на Майорке и в Роверето. На турнире на Майорке сыграет украинка Анастасия Соболева.