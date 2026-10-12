Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 12 октября 2026 года.

Первой ракеткой остается казашка Елена Рыбакина, следом за ней в рейтинге идет “нейтральная” Арина Соболенко, а на третье место поднялась “нейтральная” Мирра Андреева.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся шесть украинок.

Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, которая поднялась на шестую строчку. На эту позицию она вернулась впервые за пять лет. Марта Костюк, пропустившая турнир в Пекине из-за травмы, осталась на десятом месте.

В топ-50 еще три украинки – все они поднялись в рейтинге. Это – Дарья Снигур, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина. А вот Александра Олейникова потеряла четыре позиции и теперь занимает 51-е место.