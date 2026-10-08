15-летняя украинка Полина Скляр прошла отбор на юниорский итоговый турнир World Tennis Tour Junior Finals-2026.

Это произошло после того, как она вошла в восьмерку лучших юниорок сезона.

Скляр сыграет на юниорском итоговом турнире

В 2026 году Скляр вошла в восьмерку мирового юниорского рейтинга.

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Таким образом, украинка будет бороться за 1 000 рейтинговых очков, а также за гранты на дальнейшие поездки и выступления в туре.

Юниорский турнир World Tennis Tour Junior Finals-2026 проводится по тем же принципам, что и взрослый итоговый турнир WTA. Состав участниц формируется из восьми лучших теннисисток сезона, а дополнительное место оставляется для победительницы турнира Большого шлема с самым высоким рейтингом.

Список участниц Итогового юниорского турнира

Сунь Синьцзянь (Китай);

Анна Пушкарева;

Яна Ковачкова (Чехия);

Ксения Ефремова (Франция);

Джанаэ Престон (США);

Мария Макарова;

Анастасия Цветкович (Сербия);

Полина Скляр (Украина).

В 2026 году Скляр выиграла два турнира категории J200 – в Беникарло и Хасково, дошла до финала J300 в Бамберге и полуфинала J500 в Оффенбахе. Также она приняла участие в юниорских турнирах серии Grand Slam, в частности дошла до полуфинала Уимблдона и третьего круга US Open.

Скляр станет третьей украинской теннисисткой в истории юниорского Итогового турнира. Последний раз это удалось в 2019 году Дарье Снигур, которая дошла до финала. А в 2017 году Марта Костюк стала победительницей юниорского Итогового турнира.

Соревнования пройдут в китайском городе Чэнду с 21 по 25 октября.

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