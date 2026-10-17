Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA 2026 року
- Еліна Світоліна стала сьомою тенісисткою, яка відібралася на WTA Finals 2026.
- У турнірі зіграють вісім найкращих за підсумками сезону.
- Підсумковий турнір WTA запланований на 8–15 листопада в американському Шарлотті, на арені Spectrum Center.
Перша ракетка України Еліна Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA, який прийме американське місто Шарлотт у штаті Північна Кароліна.
Це сталося після виходу до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані, завдяки чому Еліна збільшила свій доробок до 5 131 очка в сезонному заліку.
Світоліна відібралася на Підсумковий турнір WTA
Світоліна стала сьомою тенісисткою, яка гарантувала собі путівку на Підсумковий турнір WTA, де виступлять вісім найкращих тенісисток за підсумком сезону-2026.
Раніше на турнір відібралися перша ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану, “нейтральні” Аріна Соболенко та Мірра Андрєєва, американки Джессіка Пегула та Коко Гофф, а також чешка Лінда Носкова. Остання пробилася на турнір завдяки перемозі на Вімблдоні.
Підсумковий турнір WTA відбудеться 8-15 листопада. Матчі гратимуть на хардових кортах в Індіан-Веллсі (США).
Зазначимо, що Еліна Світоліна є переможницею Підсумкового турніру 2018 року. Загалом українка вчетверте у кар’єрі відібралася на WTA Finals.