Перша ракетка України Еліна Світоліна кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA, який прийме американське місто Шарлотт у штаті Північна Кароліна.

Це сталося після виходу до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані, завдяки чому Еліна збільшила свій доробок до 5 131 очка в сезонному заліку.

Світоліна відібралася на Підсумковий турнір WTA

Світоліна стала сьомою тенісисткою, яка гарантувала собі путівку на Підсумковий турнір WTA, де виступлять вісім найкращих тенісисток за підсумком сезону-2026.

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Раніше на турнір відібралися перша ракетка світу Олена Рибакіна з Казахстану, “нейтральні” Аріна Соболенко та Мірра Андрєєва, американки Джессіка Пегула та Коко Гофф, а також чешка Лінда Носкова. Остання пробилася на турнір завдяки перемозі на Вімблдоні.

Підсумковий турнір WTA відбудеться 8-15 листопада. Матчі гратимуть на хардових кортах в Індіан-Веллсі (США).

Зазначимо, що Еліна Світоліна є переможницею Підсумкового турніру 2018 року. Загалом українка вчетверте у кар’єрі відібралася на WTA Finals.

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