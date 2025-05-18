В Каннах Джоли упомянула в речи писательницу Амелину, погибшую от удара РФ

Во время церемонии награждения Trophée Chopard на Каннском кинофестивале голливудская актриса Анджелина Джоли выступила с речью, в которой почтила художников, погибших в результате войн и вооруженных конфликтов.

Джоли почтила память Виктории Амелиной во время церемонии в Каннах

Об этом сообщает Variety.

Среди других она упомянула украинскую писательницу Викторию Амелину.

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– И никто из нас не наивен. Мы знаем, что многим художникам во всем мире не хватает свободы и безопасности, чтобы рассказывать свои истории, и многие потеряли свою жизнь, например Фатима Хассуна, убитая в Газе, Шаден Гардуд, убитая в Судане, и Виктория Амелина, убитая в Украине, и многие другие необыкновенные художники, которые должны быть сейчас с нами. Мы в долгу перед теми, кто рискует своей жизнью и делится своими историями и опытом, потому что благодаря им мы смогли учиться и развиваться, – подчеркнула Джоли.

Виктория Амелина — украинская писательница из Львова, член украинского ПЕН.

27 июня 2023 года она получила смертельные ранения во время ракетных обстрелов Краматорска, находясь там с группой колумбийских журналистов и писателей.

Виктория скончалась 1 июля в больнице имени Мечникова в Днепре.

Среди ее произведений — романы Синдром ноября, или Homo Compatiens, Дом для Дома, детские книги и документальные работы.

Напомним, в апреле 2022 года Анджелина Джоли посетила Львов.

Там она встретилась с переселенцами, детьми и волонтерами. Этот визит был личной инициативой актрисы, которая в тот момент была посланницей ООН по делам беженцев.

После поездки она опубликовала фото обломка снаряда, которым играл украинский ребенок.

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