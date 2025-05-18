У Каннах Джолі згадала в промові письменницю Амеліну, яка загинула від удару РФ

Під час церемонії нагородження Trophée Chopard на Каннському кінофестивалі голлівудська акторка Анджеліна Джолі виступила з промовою, у якій вшанувала митців, які загинули внаслідок війн та збройних конфліктів.

Джолі вшанувала памʼять Вікторії Амеліної під час церемонії в Каннах

Про це повідомляє Variety.

Серед інших вона згадала українську письменницю Вікторію Амеліну.

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– І ніхто з нас не наївний. Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як-от Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, вбита в Судані, і Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мали б бути зараз з нами. Ми в боргу перед тими, хто ризикує своїм життям і ділиться своїми історіями та досвідом, тому що завдяки їм ми змогли вчитися та розвиватися, — наголосила Джолі.

Вікторія Амеліна — українська письменниця зі Львова, членкиня Українського ПЕН.

27 червня 2023 року вона зазнала смертельних поранень під час ракетного обстрілу Краматорська, перебуваючи там із групою колумбійських журналістів і письменників.

Вікторія померла 1 липня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Серед її творів — романи Синдром листопаду, або Homo Compatiens, Дім для Дома, дитячі книжки та документальна праця Дивлячись на жінок, які дивляться на війну, що вийшла у 2025 році вже після її смерті.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Анджеліна Джолі відвідала Львів.

Там вона зустрілася з переселенцями, дітьми та волонтерами. Цей візит був особистою ініціативою акторки, яка на той момент була посланницею ООН у справах біженців.

Після поїздки вона опублікувала фото уламка снаряда, яким гралася українська дитина.

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