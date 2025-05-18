У Каннах Джолі згадала в промові письменницю Амеліну, яка загинула від удару РФ
Під час церемонії нагородження Trophée Chopard на Каннському кінофестивалі голлівудська акторка Анджеліна Джолі виступила з промовою, у якій вшанувала митців, які загинули внаслідок війн та збройних конфліктів.
Джолі вшанувала памʼять Вікторії Амеліної під час церемонії в Каннах
Про це повідомляє Variety.
Серед інших вона згадала українську письменницю Вікторію Амеліну.
– І ніхто з нас не наївний. Ми знаємо, що багатьом митцям у всьому світі бракує свободи та безпеки, щоб розповідати свої історії, і багато хто втратив своє життя, як-от Фатіма Хассуна, вбита в Газі, Шаден Гардуд, вбита в Судані, і Вікторія Амеліна, вбита в Україні, та багато інших надзвичайних митців, які мали б бути зараз з нами.
Ми в боргу перед тими, хто ризикує своїм життям і ділиться своїми історіями та досвідом, тому що завдяки їм ми змогли вчитися та розвиватися, — наголосила Джолі.
Вікторія Амеліна — українська письменниця зі Львова, членкиня Українського ПЕН.
27 червня 2023 року вона зазнала смертельних поранень під час ракетного обстрілу Краматорська, перебуваючи там із групою колумбійських журналістів і письменників.
Вікторія померла 1 липня в лікарні імені Мечникова у Дніпрі.
Серед її творів — романи Синдром листопаду, або Homo Compatiens, Дім для Дома, дитячі книжки та документальна праця Дивлячись на жінок, які дивляться на війну, що вийшла у 2025 році вже після її смерті.
Нагадаємо, у квітні 2022 року Анджеліна Джолі відвідала Львів.
Там вона зустрілася з переселенцями, дітьми та волонтерами. Цей візит був особистою ініціативою акторки, яка на той момент була посланницею ООН у справах біженців.
Після поїздки вона опублікувала фото уламка снаряда, яким гралася українська дитина.