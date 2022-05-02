Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова МИД России, в которых дискредитируется визит посла доброй воли ООН, голливудской актрисы Анджелины Джоли во Львов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Николенко прокомментировал заявления МИД РФ о том, что визит Анджелины Джоли якобы заключался в том, чтобы отвлечь внимание от Азовстали.

— МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли. Нравится, не нравится – а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить самому раскрученному представителю всего мира, а Россия – нет, – заявил Николенко.

Он заявил, что несмотря на попытки Москвы дискредитировать цель поездки посла доброй воли ООН, мир видит доказательства варварства современной России при Путине из-за того, что происходит на войне против Украины.

– Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для России. Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона. Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе “отряда Путина”, — пошутил спикер МИД.

Напомним, о визите Анджелины Джоли во Львовскую область стало известно 30 апреля. В рамках поездки она встретилась с людьми, эвакуированными из зоны боевых действий, посетила в больнице детей, пострадавших от ракетных ударов РФ, посетила школу-интернат и даже узнала, что такое воздушная тревога, от которой скрывалась в укрытиях.

Ранее ряд российских медиа лиц эмоционально отреагировали на визит Джоли в Киев.

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Источник: Олег Николенко

Фото: Олег Николенко