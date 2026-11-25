В массовом сегменте студийного освещения Украины Godox фактически монополизировал рынок. Это подтверждает анализ сайтов 38 фотостудий Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова, а также 15 пунктов проката фото- и кинотехники: из 27 студий, которые прямо назвали бренды осветительного оборудования, Godox присутствует в 20 – чаще, чем любой другой конкурент.

Что это дает фотографу

Когда в большинстве залов установлено освещение одного бренда, собственный комплект логично собирать в этой системе. Накамерная вспышка и синхронизатор Godox будут работать с моноблоками почти в каждом зале, а оборудование, используемое на арендованных съемках, впоследствии удобно приобрести и для себя.

Официально в Украине бренд продает дистрибьютор FilmexPro, в магазине которого на технику Godox действует гарантия два года.

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Как подсчитывали

Мы проверили страницы залов, прайсы и разделы Оборудование 38 студий – марки освещения указали 27 из них, остальные указали “профессиональное освещение” или имели неработающие сайты и не вошли в подсчет.

Из 15 прокатных компаний открытые каталоги фото- и кинотехники есть у девяти – четыре сдают сценическое освещение для концертов и конференций, а две являются маркетплейсами по аренде.

Фотостудии: Godox в трех из четырех локаций

Оборудование Godox есть в 20 студиях из 27 – от залов на две-три зоны до комплексов с десятком интерьеров в Киеве, Львове и Днепре.

Из 25 студий, которые назвали бренды моноблоков, 15 выбрали импульсное освещение Godox (серии QT, QS, SK, DP, аккумуляторные AD), что в два раза чаще, чем у ближайшего конкурента.

Profoto указали семь студий, Jinbei – три, Rime Lite и Hyundae – по две, Broncolor и Falcon Eyes – по одной.

При этом светодиоды Godox (SL, LA, SZ, VL, FV) есть в 14 студиях, Aputure и Amaran – в девяти, Jinbei – в семи, и часто они стоят рядом с Godox в одном зале.

Соседство с Profoto

В крупных киевских студиях три локации сочетают оба бренда: часть залов работает на Profoto D1 и D2, часть – на Godox QT600 и аккумуляторных AD600Pro.

В одном комплексе Godox установлен в шести залах, Profoto – в восьми, плюс там есть кинопанель Godox KNOWLED F400Bi.

Четыре студии оснащены исключительно импульсным освещением Profoto, только одна – Broncolor, поэтому в крупных павильонах Godox стал привычным соседом премиальных брендов.

Почему студии выбирают Godox

Основные причины популярности Godox:

Единая система . Моноблоки, аккумуляторные и накамерные вспышки работают в радиосистеме X на частоте 2,4 ГГц – фотограф приходит со своим синхронизатором (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и т. д.) и управляет светом без необходимости использования различных пультов.

. Моноблоки, аккумуляторные и накамерные вспышки работают в радиосистеме X на частоте 2,4 ГГц – фотограф приходит со своим синхронизатором (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm и т. д.) и управляет светом без необходимости использования различных пультов. Широкая линейка . От выездного AD200Pro до моноблоков QT мощностью 1200 Дж и видеосветильников SL и LA – студию легко укомплектовать оборудованием одного бренда, а насадки Bowens подходят к большинству устройств.

. От выездного AD200Pro до моноблоков QT мощностью 1200 Дж и видеосветильников SL и LA – студию легко укомплектовать оборудованием одного бренда, а насадки Bowens подходят к большинству устройств. Надежный сервис. При ежедневной работе важен быстрый ремонт в стране – FilmexPro указан как авторизованный партнер на сайте Godox, а обслуживание осуществляет его сертифицированный сервисный центр.

Прокат: фото – Godox, кино – Aputure и ARRI

Godox представлен в семи из девяти прокатных компаний и лидирует в фотосегменте: в одном киевском каталоге на первых страницах освещения 25 позиций Godox против девяти у Profoto и девяти у Aputure с Amaran, а в другом все импульсное освещение – Godox.

В кинотехнике лидируют Aputure (присутствует в восьми из девяти прокатных компаний, по 15–30 позиций в крупнейших каталогах) и ARRI (в пяти).

Godox здесь представлен выборочно (гибкие панели FL, трубки TL, компактные LED), но выходит на кинорынок благодаря линейке KNOWLED – M600R, M600Bi, M600D, MG1200Bi и F200Bi уже есть в трех киевских прокатах наряду с Aputure.

Фото: Godox

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