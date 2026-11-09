Екатерина Усик, супруга украинского боксера Александра Усика, поделилась романтическими снимками с прогулки с мужем по ночному Риму.

Фотографии Екатерина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Усик прогулялся по Риму с супругой

Для прогулки и фотосессии Усики выбрали сдержанный образ в спокойных и теплых тонах. Александр был в светлом бежевом свитере и темных брюках, а Екатерина дополнила свой образ классическим бежевым тренчем.

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На снимках супруги нежно обнимаются и позируют на фоне вечернего Рима.

Атмосферная фотосессия привлекла внимание подписчиков. С момента публикации пост Екатерины набрал более 44 тыс. лайков.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Катерина Усик🇺🇦 (@usyk_kate1505)

Эмодзи восторга оставили под постом клипмейкер Алан Бадоев и боксерша Кира Макогоненко.

Напомним, в конце октября менеджер украинского боксера Сергей Лапин заявил, что Усик готовит громкое возвращение в первый тяжелый вес в 2027 году.

По его словам, целью Усика является проведение масштабного объединительного боя против американца Дэвида Бенавидеса, чтобы вновь попытаться собрать все титулы дивизиона.

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