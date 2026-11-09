Усик с женой устроили романтическую фотосессию в Риме
Екатерина Усик, супруга украинского боксера Александра Усика, поделилась романтическими снимками с прогулки с мужем по ночному Риму.
Фотографии Екатерина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Усик прогулялся по Риму с супругой
Для прогулки и фотосессии Усики выбрали сдержанный образ в спокойных и теплых тонах. Александр был в светлом бежевом свитере и темных брюках, а Екатерина дополнила свой образ классическим бежевым тренчем.
На снимках супруги нежно обнимаются и позируют на фоне вечернего Рима.
Атмосферная фотосессия привлекла внимание подписчиков. С момента публикации пост Екатерины набрал более 44 тыс. лайков.
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Эмодзи восторга оставили под постом клипмейкер Алан Бадоев и боксерша Кира Макогоненко.
Напомним, в конце октября менеджер украинского боксера Сергей Лапин заявил, что Усик готовит громкое возвращение в первый тяжелый вес в 2027 году.
По его словам, целью Усика является проведение масштабного объединительного боя против американца Дэвида Бенавидеса, чтобы вновь попытаться собрать все титулы дивизиона.