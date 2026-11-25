У масовому сегменті студійного світла України Godox фактично монополізував ринок. Це підтверджує аналіз сайтів 38 фотостудій Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова й 15 прокатів фото- та кінотехніки: із 27 студій, які прямо назвали бренди світла, Godox є у 20 – частіше за будь-якого конкурента.

Що це дає фотографу

Коли в більшості залів стоїть світло одного бренду, власний комплект логічно збирати в цій системі. Накамерний спалах і синхронізатор Godox працюватимуть із моноблоками майже в кожному залі, а прилади з орендних зйомок згодом зручно купити й для себе.

Офіційно в Україні бренд продає дистриб’ютор FilmexPro, у магазині якого на техніку Godox діє гарантія два роки.

Зараз дивляться

Як рахували

Ми перевірили сторінки залів, прайси й розділи Обладнання 38 студій – марки світла назвали 27 із них, інші вказали “професійне світло” або мали неробочі сайти й не увійшли в підрахунок.

Із 15 прокатів відкриті каталоги фото- та кінотехніки мають дев’ять – чотири здають сценічне світло для концертів і конференцій, а два є маркетплейсами оренди.

Фотостудії: Godox у трьох із чотирьох локацій

Обладнання Godox є у 20 студіях із 27 – від залів на дві-три зони до комплексів на десяток інтер’єрів у Києві, Львові та Дніпрі.

Із 25 студій, що назвали бренди моноблоків, 15 обрали імпульсне світло Godox (серії QT, QS, SK, DP, акумуляторні AD), що удвічі частіше за найближчого конкурента.

Profoto вказали сім студій, Jinbei – три, Rime Lite і Hyundae – по дві, Broncolor і Falcon Eyes – по одній.

При цьому світлодіоди Godox (SL, LA, SZ, VL, FV) є у 14 студіях, Aputure та Amaran – у дев’яти, Jinbei – у семи, і часто вони стоять поруч із Godox в одному залі.

Сусідство з Profoto

У великих київських студіях три локації поєднують обидва бренди: частина залів працює на Profoto D1 і D2, частина – на Godox QT600 й акумуляторних AD600Pro.

В одному комплексі Godox стоїть у шести залах, Profoto – у восьми, плюс там є кінопанель Godox KNOWLED F400Bi.

Імпульсне світло лише Profoto мають чотири студії, тільки Broncolor – одна, тож у великих павільйонах Godox став звичним сусідом преміальних брендів.

Чому студії обирають Godox

Основні причини популярності Godox:

Єдина система . Моноблоки, акумуляторні й накамерні спалахи працюють у радіосистемі X на 2,4 ГГц – фотограф приходить зі своїм синхронізатором (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm тощо) й керує світлом без потреби в різних пультах.

. Моноблоки, акумуляторні й накамерні спалахи працюють у радіосистемі X на 2,4 ГГц – фотограф приходить зі своїм синхронізатором (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm тощо) й керує світлом без потреби в різних пультах. Широка лінійка . Від виїзного AD200Pro до моноблоків QT на 1200 Дж і відеосвітла SL та LA – зал легко укомплектувати одним брендом, а насадки Bowens підходять до більшості приладів.

. Від виїзного AD200Pro до моноблоків QT на 1200 Дж і відеосвітла SL та LA – зал легко укомплектувати одним брендом, а насадки Bowens підходять до більшості приладів. Надійний сервіс. За щоденної роботи важливий швидкий ремонт у країні – FilmexPro вказаний як авторизований партнер на сайті Godox, а обслуговування виконує його сертифікований сервісний центр.

Прокати: фото за Godox, кіно за Aputure та ARRI

Godox є у семи прокатах із дев’яти і лідирує у фотосегменті: в одному київському каталозі на перших сторінках світла 25 позицій Godox проти дев’яти у Profoto і дев’яти у Aputure з Amaran, а в іншому все імпульсне світло – Godox.

У кінотехніці першість у Aputure (є у восьми прокатах із дев’яти, по 15–30 позицій у найбільших каталогах) та ARRI (у п’яти).

Godox тут представлений точково (гнучкі панелі FL, трубки TL, компактні LED), але входить у кіно через лінійку KNOWLED – M600R, M600Bi, M600D, MG1200Bi та F200Bi вже є у трьох київських прокатах поруч із Aputure.

Фото: Godox

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