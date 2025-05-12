Вспышка гепатита А в Киеве: количество больных продолжает расти

В Киеве за один день зафиксировали 34 случая гепатита А: большинство пациентов — дети.

Об этом в эфире телемарафона 12 мая 2025 года сообщил Сергей Чумак, генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.

Вирусный гепатит А в Киеве

— На сегодня зарегистрировано уже 34 случая, из них 20 — это дети, 26 человек госпитализированы, из них 15 детей, — отметил Чумак.

Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование и опрос пациентов о возможных причинах заражения.

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Факторы, которые повышают риск заболевания, включают антисанитарные условия, неочищенную воду, употребление наркотических веществ и контакт с зараженными лицами.

По предположениям специалистов, источником инфицирования могла быть вода из бюветов и водопроводной сети в одном из районов столицы.

Однако в отобранных на анализ пробах возбудителя гепатита не обнаружено.

Важно отметить, что инкубационный период болезни длится от 14 до 28 дней.

Вирус гепатита А может сохраняться в воде от трех до десяти месяцев, а в испражнениях — до 30 дней.

В сухом помещении при комнатной температуре он остается активным до семи дней. Однако пятиминутное кипячение воды эффективно уничтожает вирус.

Источник: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней

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