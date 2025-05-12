Вспышка гепатита А в Киеве: количество больных продолжает расти
В Киеве за один день зафиксировали 34 случая гепатита А: большинство пациентов — дети.
Об этом в эфире телемарафона 12 мая 2025 года сообщил Сергей Чумак, генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.
Вирусный гепатит А в Киеве
— На сегодня зарегистрировано уже 34 случая, из них 20 — это дети, 26 человек госпитализированы, из них 15 детей, — отметил Чумак.
Специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование и опрос пациентов о возможных причинах заражения.
Факторы, которые повышают риск заболевания, включают антисанитарные условия, неочищенную воду, употребление наркотических веществ и контакт с зараженными лицами.
По предположениям специалистов, источником инфицирования могла быть вода из бюветов и водопроводной сети в одном из районов столицы.
Однако в отобранных на анализ пробах возбудителя гепатита не обнаружено.
Важно отметить, что инкубационный период болезни длится от 14 до 28 дней.
Вирус гепатита А может сохраняться в воде от трех до десяти месяцев, а в испражнениях — до 30 дней.
В сухом помещении при комнатной температуре он остается активным до семи дней. Однако пятиминутное кипячение воды эффективно уничтожает вирус.
Источник: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней