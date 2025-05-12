Спалах гепатиту А у Києві: кількість хворих продовжує зростати

У Києві за один день зафіксували 34 випадки гепатиту А: більшість пацієнтів – діти.

Про це в ефірі телемарафону 12 травня 2025 року повідомив Сергій Чумак, генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Вірусний гепатит А у Києві

— На сьогодні зареєстровано вже 34 випадки, із них 20 – це діти, 26 осіб госпіталізовано, із них 15 дітей, — зазначив Чумак.

Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування та опитування пацієнтів щодо можливих причини зараження.

Зараз дивляться

Фактори, які підвищують ризик захворювання, включають антисанітарні умови, неочищену воду, вживання наркотичних речовин та контакт із зараженими особами.

За припущеннями спеціалістів, джерелом інфікування могла бути вода з бюветів і водопровідної мережі в одному з районів столиці.

Проте у відібраних на аналіз пробах збудника гепатиту не виявлено.

Важливо відзначити, що інкубаційний період хвороби триває від 14 до 28 днів.

Вірус гепатиту А може зберігатися у воді від трьох до десяти місяців, а у випорожненнях — до 30 днів.

У сухому приміщенні за кімнатної температури він залишається активним до семи днів. Однак п’ятихвилинне кип’ятіння води ефективно знищує вірус.

Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.