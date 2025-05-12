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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Спалах гепатиту А у Києві: кількість хворих продовжує зростати

Гепатит А у Києві
Фото: Unsplash

У Києві за один день зафіксували 34 випадки гепатиту А: більшість пацієнтів – діти.

Про це в ефірі телемарафону 12 травня 2025 року повідомив Сергій Чумак, генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Вірусний гепатит А у Києві

—  На сьогодні зареєстровано вже 34 випадки, із них 20 – це діти, 26 осіб госпіталізовано, із них 15 дітей, — зазначив Чумак.

Фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування та опитування пацієнтів щодо можливих причини зараження.

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Фактори, які підвищують ризик захворювання, включають антисанітарні умови, неочищену воду, вживання наркотичних речовин та контакт із зараженими особами.

За припущеннями спеціалістів, джерелом інфікування могла бути вода з бюветів і водопровідної мережі в одному з районів столиці.

Проте у відібраних на аналіз пробах збудника гепатиту не виявлено.

Важливо відзначити, що інкубаційний період хвороби триває від 14 до 28 днів.

Вірус гепатиту А може зберігатися у воді від трьох до десяти місяців, а у випорожненнях — до 30 днів.

У сухому приміщенні за кімнатної температури він залишається активним до семи днів. Однак п’ятихвилинне кип’ятіння води ефективно знищує вірус.

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Джерело: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Гепатит, Київ
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