Гепатит A: как передается, симптомы и лечение “болезни грязных рук”

На днях была зафиксирована серьезная вспышка гепатита А в Киеве: речь идет о десятках больных, большинство пациентов – дети.

Терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о симптомах, путях заражения, лечении и профилактике гепатита А.

— Главное мишенью вирусной инфекции под названием гепатит А, безусловно, является печень, которая первая попадает под удар, — говори врач.

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Симптомы гепатита А

По словам терапевта, инкубационный период гепатита А длится от двух до четырех недель. Симптомы могут быть весьма легкими, причем настолько, что человек может перенести заболевание, даже не заметив этого. Хотя в этом случае есть риск, что болезнь перейдет в хроническую стадию.

Однако иногда гепатит А проявляется довольно тяжелыми и типичными для этой инфекции признаками, среди которых:

желтушность глаз и кожных покровов;

потемнение мочи;

повышение температуры;

слабость, сонливость;

тошнота, рвота;

диарея;

дискомфорт в о бласти живота.

Как отметила Людмила Сердюк, подавляющее большинство пациентов с диагнозом гепатит А переносит инфекцию в облегченной, безжелтушной форме. Их беспокоит только периодическая тошнота и слабость.

Хорошая новость заключается в том, что около 80% пациентов с гепатитом А выздоравливают в течение двух-трех месяцев, остальные 20% — в течение полугода.

Инфекция крайне редко переходит в разряд хронических и практически не чревата долгосрочными проблемами для здоровья.

Пути передачи гепатита А

— Гепатит А довольно часто называют болезнью грязных рук, потому что основные пути передачи идут через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц, — говорит медик.

По словам терапевта, заражение гепатитом А также возможно при определенных видах сексуальных контактов.

Вот почему медики настаивают на неукоснительном соблюдении элементарных правил личной гигиены, как мытье рук после посещения туалета.

Лечение гепатита А

Людмила Сердюк категорически настаивает даже при малейших подозрениях на гепатит А сразу же обращаться за квалифицированной медицинской помощью. В противном случае вы можете стать причиной вспышки болезни для начала среди близкого круга друзей и родственников.

— Самолечение, как бы убедительно и красиво его не расписывали в интернете, в случае с такими ифнекциями, как гепатит А, недопустимо, — добавила врач.

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