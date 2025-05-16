От синдрома разбитого сердца чаще умирают мужчины — исследование

Несмотря на романтическое название, синдром разбитого сердца, или кардиомиопатия Такоцубо, представляет серьезную угрозу для жизни.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации сердца.

Неутешительная статистика

В исследовании отмечается, что уровень смертности среди мужчин более чем вдвое превышает аналогичный показатель у женщин — 11% против 5%.

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Причем люди с диагнозом Такоцубо имели в 12,7 раза более высокую вероятность развития кардиогенного шока и в 4,8 — остановки сердца, чем другие пациенты.

Что такое синдром разбитого сердца

Болезнь обычно возникает в ответ на сильный эмоциональный или физический стресс.

Например, из-за потери близкого человека, развода, серьезных финансовых проблем и тому подобное.

Симптомы напоминают сердечный приступ: боль в груди, одышка, ощущение нехватки воздуха, особенно во время физической активности.

Несмотря на то, что в большинстве случаев пострадавшие выздоравливают без специального лечения в течение нескольких недель или месяцев, существует высокий риск осложнений, которые могут привести к сердечной недостаточности.

— Синдром разбитого сердца уже давно перестал быть лишь метафорой. Современная медицина все больше признает его как потенциально смертельное заболевание, — считает ведущий автор исследования доктор Мовахед.

По его словам, это серьезное состояние, которое требует внимания и лечения. Поэтому чтобы обеспечить надлежащую медицинскую помощь, болезнь важно вовремя диагностировать.

Источник: HealthDay

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