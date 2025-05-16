Від синдрому розбитого серця частіше помирають чоловіки — дослідження
Попри романтичну назву, синдром розбитого серця, або кардіоміопатія Такоцубо, становить серйозну загрозу для життя.
Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Американської асоціації серця.
Невтішна статистика
У дослідженні зазначається, що рівень смертності серед чоловіків більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник у жінок — 11% проти 5%.
Причому люди з діагнозом Такоцубо мали у 12,7 раза вищу ймовірність розвитку кардіогенного шоку та у 4,8 – зупинки серця, ніж інші пацієнти.
Що таке синдром розбитого серця
Хвороба зазвичай виникає у відповідь на сильний емоційний або фізичний стрес.
Наприклад, через втрату близької людини, розлучення, серйозні фінансові проблеми тощо.
Симптоми нагадують серцевий напад: біль у грудях, задишка, відчуття нестачі повітря, особливо під час фізичної активності.
Попри те, що у більшості випадків постраждалі одужують без спеціального лікування протягом кількох тижнів або місяців, існує високий ризик ускладнень, які можуть призвести до серцевої недостатності.
— Синдром розбитого серця вже давно перестав бути лише метафорою. Сучасна медицина дедалі більше визнає його як потенційно смертельне захворювання, — вважає провідний автор дослідження лікар Мовахед.
За його словами, це серйозний стан, який потребує уваги та лікування. Тож щоб забезпечити належну медичну допомогу, хворобу важливо вчасно діагностувати.
Джерело: HealthDay