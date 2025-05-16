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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина

Від синдрому розбитого серця частіше помирають чоловіки — дослідження

Синдром розбитого серця
Фото: Depositphotos

Попри романтичну назву, синдром розбитого серця, або кардіоміопатія Такоцубо, становить серйозну загрозу для життя.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Американської асоціації серця.

Невтішна статистика

У дослідженні зазначається, що рівень смертності серед чоловіків більш ніж удвічі перевищує аналогічний показник у жінок — 11% проти 5%.

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Причому люди з діагнозом Такоцубо мали у 12,7 раза вищу ймовірність розвитку кардіогенного шоку та у 4,8  – зупинки серця, ніж інші пацієнти.

Що таке синдром розбитого серця

Хвороба зазвичай виникає у відповідь на сильний емоційний або фізичний стрес.

Наприклад, через втрату близької людини, розлучення, серйозні фінансові проблеми тощо.

Симптоми нагадують серцевий напад: біль у грудях, задишка, відчуття нестачі повітря, особливо під час фізичної активності.

Попри те, що у більшості випадків постраждалі одужують без спеціального лікування протягом кількох тижнів або місяців, існує високий ризик ускладнень, які можуть призвести до серцевої недостатності.

— Синдром розбитого серця вже давно перестав бути лише метафорою. Сучасна медицина дедалі більше визнає його як потенційно смертельне захворювання, — вважає провідний автор дослідження лікар Мовахед.

За його словами, це серйозний стан, який потребує уваги та лікування. Тож щоб забезпечити належну медичну допомогу, хворобу важливо вчасно діагностувати.

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Джерело: HealthDay

Жінка і чоловік, Наукові дослідження, Серце, хвороба
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