Голубовская объяснила, когда гепатитом А могут заразиться даже взрослые с иммунитетом

Известный украинский инфекционист, профессор Ольга Голубовская в своем Telegram описала основные моменты, касающиеся гепатита А, которые нужно знать и врачам, и их потенциальным пациентам.

Фактор времени

По словам эксперта, гепатит А вызывает энтеровирус с инкубационным периодом от 15 до 50 дней.

— Это надо учитывать и сообщать врачам о нахождении в очаге заражения (антисанитарные условия, употребление небезопасной воды и т. д.). Иногда пациенты за 1,5 месяца забывают, что они находились в таких условиях, — отмечает врач.

Фактор возраста

По словам Голубовской, часто инфицирование энтеровирусом происходит в детстве, поэтому у большинства взрослых есть антитела к инфекции. Однако масштабная вспышка гепатита А в Винницкой области в 2023/2024 годах показала, что болеют и иммунные взрослые (с антителами).

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— Это часто происходит только в случае создания условий, при которых человек получает большую дозу возбудителя (например, при попадании сточных вод в водопровод), — объяснила профессор.

Как заметила инфекционист, как ни странно, но в странах с улучшенной санитарией наблюдается сдвиг заболеваемости в сторону старших возрастных групп. Это связывают с тем, что дети в таких регионах реже заражаются, оставаясь восприимчивыми в более взрослом возрасте, когда заболевание протекает тяжелее.

По словам специалиста, более 70% случаев заражения у детей до 6 лет происходит бессимптомно или малосимптомно, поэтому не диагностируется, но иммунитет формируется.

Минимизация рисков

Голубовская напомнила, что для минимизации рисков заражения в случае вспышек необходимо усилить санитарные меры — мытье рук, влажная уборка, безопасная вода и т. д.

Что же касается экстренной специфической профилактики, то она эффективна только в случае введения вакцины в первые 14 дней после контакта, добавила врач.

Источник: Ольга Голубовская

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