Голубовська пояснила, коли гепатитом А можуть заразитися навіть дорослі з імунітетом

Відома українська інфекціоністка, професорка Ольга Голубовська у своєму Telegram описала основні моменти, що стосуються гепатиту А, які потрібно знати і лікарям, і їхнім потенційним пацієнтам.

Фактор часу

За словами експертки, гепатит А викликає ентеровірус з інкубаційним періодом від 15 до 50 днів.

– Це треба враховувати і повідомляти лікарів про перебування в осередку зараження (антисанітарні умови, вживання небезпечної води тощо). Інколи пацієнти за 1,5 місяця забувають, що вони перебували в таких умовах, – зазначає лікарка.

Фактор віку

За словами Голубовської, часто інфікування ентеровірусом відбувається в дитинстві, тож у більшості дорослих є антитіла до інфекції. Однак масштабний спалах гепатиту А на Вінниччині у 2023/2024 роках показав, що хворіють і імунні дорослі (з антитілами).

Зараз дивляться

– Це часто відбувається тільки в разі створення умов, за яких людина отримує велику дозу збудника (наприклад, під час потрапляння стічних вод у водопровід), – пояснила професорка.

Як зауважила інфекціоніст, як не дивно, але в країнах із поліпшеною санітарією спостерігається зсув захворюваності в бік старших вікових груп. Це пов’язують із тим, що діти в таких регіонах рідше заражаються, залишаючись сприйнятливими в більш дорослому віці, коли захворювання протікає важче.

За словами фахівця, понад 70% випадків зараження у дітей до 6 років відбувається безсимптомно або малосимптомно, тому не діагностується, але імунітет формується.

Мінімізація ризиків

Голубовська нагадала, що для мінімізації ризиків зараження в разі спалахів необхідно посилити санітарні заходи – миття рук, вологе прибирання, безпечна вода тощо.

Що ж стосується екстреної специфічної профілактики, то вона ефективна тільки в разі введення вакцини в перші 14 днів після контакту, додала лікарка.

Джерело: Ольга Голубовська

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