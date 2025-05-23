Суперзрение: созданы контактные линзы, позволяющие видеть в темноте
Ученые из Китайского университета науки и технологий создали прорывные контактные линзы, которые позволяют видеть в темноте.
Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.
Почти фантастика
Инновационная новинка содержит наночастицы, сочетающиеся с гибкими, нетоксичными полимерами, которые используют в стандартных контактных линзах.
После проверки на токсичность, ученые провели эксперименты на мышах и людях.
Например, когда мышам предлагали выбор между темной коробкой и коробкой с инфракрасным освещением, мыши с контактными линзами выбирали темную коробку, тогда как другие животные не демонстрировали никаких преимуществ.
Кроме того, зрачки мышей с контактными линзами сужались в присутствии инфракрасного света, а МРТ мозга показало, что инфракрасный свет активировал центры обработки зрения.
Испытания на людях тоже были успешными. Инфракрасные контактные линзы позволили участникам точно обнаруживать мигающие сигналы, подобные азбуке Морзе, и воспринимать их направление.
— Это совершенно очевидно: без контактных линз субъект ничего не видит, но когда они есть, он четко распознает мерцание инфракрасного света, — говорит исследователь.
По его словам, участники исследования смогли видеть в темноте даже с закрытыми глазами, поскольку технология позволяет воспринимать несколько типов излучения одновременно за пределами обычного спектра.
Кроме этого, исследователи создали цветовое кодирование для различной длины инфракрасных волн: 980 нм — синий свет, 808 нм — зеленый, 1532 нм — красный.
Это открытие пригодится не только тем, кто нуждается в спасении во время чрезвычайных ситуаций, но и для помощи людям с нарушениями зрения.
На сегодня линзы способны ловить только мощные сигналы, но команда уже пытается усовершенствовать технологию, повышая ее чувствительность и точность.
Как отмечает ведущий автор Тянь Сюэ, в будущем способность видеть в темноте может стать частью повседневной жизни.
Источник: SciTechDaily