Эксперты объяснили, почему дергается глаз и насколько это опасно
Эксперты Американской академии офтальмологии рассказали о причинах подергивания век и объяснили, стоит ли беспокоиться по этому поводу.
Что такое подергивание век
Подергивание век, также известное как тик, является самопроизвольным сокращением верхнего или нижнего века. Чаще этот спазм поражает один глаз и может быть почти незаметным или вызывать дискомфорт.
По словам экспертов, в большинстве случаев подергивание не опасно, не влияет на зрение и исчезает через короткий промежуток времени. Однако иногда это может длиться несколько часов, дней или даже дольше.
Неврологические расстройства
Хотя подергивание век чрезвычайно редко связано с серьезными заболеваниями, иногда его причиной могут быть неврологические расстройства, вызывающие сокращение мышц век.
— Среди таких проблем выделяют блефароспазм и гемифасциальный спазм. В этих случаях веки могут смыкаться сильнее и на длительное время, что приводит к ограничению или полной блокировке зрения, — говорится в сообщении.
Блефароспазм – это нарушение двигательной активности мышц вокруг глаз, которое начинается с частого моргания обоих глаз и может перерасти в полное закрытие век. Гемифасциальный спазм, в свою очередь, сопровождается подергиванием мышц на одной стороне лица и веки.
Причины подергивания глаза
Самыми распространенными причинами подергивания век являются:
- употребление алкоголя;
- избыточное количество кофеина;
- переутомление;
- курение;
- стресс и повышенную тревогу;
- воздействие ветра, яркого света или загрязненного воздуха;
- побочные действия некоторых лекарств (следует внимательно изучать инструкцию).
В крайне редких случаях подергивание глаз может являться симптомом заболеваний нервной системы, таких как шейная дистония, рассеянный склероз или болезнь Паркинсона.
Источник: American Academy of Ophthalmology