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3 мин.

Эксперты объяснили, почему дергается глаз и насколько это опасно

чому сіпається око
Фото: Pixabay

Эксперты Американской академии офтальмологии рассказали о причинах подергивания век и объяснили, стоит ли беспокоиться по этому поводу.

Что такое подергивание век

Подергивание век, также известное как тик, является самопроизвольным сокращением верхнего или нижнего века. Чаще этот спазм поражает один глаз и может быть почти незаметным или вызывать дискомфорт.

По словам экспертов, в большинстве случаев подергивание не опасно, не влияет на зрение и исчезает через короткий промежуток времени. Однако иногда это может длиться несколько часов, дней или даже дольше.

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Неврологические расстройства

Хотя подергивание век чрезвычайно редко связано с серьезными заболеваниями, иногда его причиной могут быть неврологические расстройства, вызывающие сокращение мышц век.

— Среди таких проблем выделяют блефароспазм и гемифасциальный спазм. В этих случаях веки могут смыкаться сильнее и на длительное время, что приводит к ограничению или полной блокировке зрения, — говорится в сообщении.

Блефароспазм – это нарушение двигательной активности мышц вокруг глаз, которое начинается с частого моргания обоих глаз и может перерасти в полное закрытие век. Гемифасциальный спазм, в свою очередь, сопровождается подергиванием мышц на одной стороне лица и веки.

Причины подергивания глаза

Самыми распространенными причинами подергивания век являются:

  • употребление алкоголя;
  • избыточное количество кофеина;
  • переутомление;
  • курение;
  • стресс и повышенную тревогу;
  • воздействие ветра, яркого света или загрязненного воздуха;
  • побочные действия некоторых лекарств (следует внимательно изучать инструкцию).

В крайне редких случаях подергивание глаз может являться симптомом заболеваний нервной системы, таких как шейная дистония, рассеянный склероз или болезнь Паркинсона.

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Источник: American Academy of Ophthalmology

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