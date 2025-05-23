Суперзір: створено контактні лінзи, що дозволяють бачити в темряві

Вчені з Китайського університету науки і технологій створили проривні контактні лінзи, які дають змогу бачити в темряві.

Результати дослідження опубліковані в журналі Cell.

Майже фантастика

Інноваваційна новинка містить наночастинки, що поєднуються з гнучкими, нетоксичними полімерами, які використовують у стандартних контактних лінзах.

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Після перевірки на токсичність, науковці провели експерименти на мишах і людях.

Наприклад, коли мишам пропонували вибір між темною коробкою та коробкою з інфрачервоним освітленням, миші з контактними лінзами обирали темну коробку, тоді як інші тварини не демонстрували жодних переваг.

Крім того, зіниці мишей з контактними лінзами звужувалися в присутності інфрачервоного світла, а МРТ мозку показало, що інфрачервоне світло активувало центри обробки зору.

Випробування на людях теж були успішними. Інфрачервоні контактні лінзи дозволили учасникам точно виявляти миготливі сигнали, подібні до азбуки Морзе, та сприймати їх напрямок.

– Це абсолютно очевидно: без контактних лінз суб’єкт нічого не бачить, але коли вони є, він чітко розпізнає мерехтіння інфрачервоного світла, – каже дослідник.

За його словами, учасники дослідження змогли бачити в темряві навіть із заплющеними очима, оскільки технологія дозволяє сприймати кілька типів випромінювання одночасно поза межами звичайного спектра.

Окрім цього, дослідники створили кольорове кодування для різної довжини інфрачервоних хвиль: 980 нм — синє світло, 808 нм — зелене, 1532 нм — червоне.

Це відкриття знадобиться не лише тим, хто потребує порятунку під час надзвичайних ситуацій, а й для допомоги людям із порушеннями зору.

На сьогодні лінзи здатні ловити лише потужні сигнали, але команда вже намагається вдосконалити технологію, підвищуючи її чутливість і точність.

Як зазначає провідний автор Тянь Сюе, у майбутньому здатність бачити у темряві може стати частиною повсякденного життя.

Джерело: SciTechDaily

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