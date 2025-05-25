Диетолог назвал лучшее время для ужина, если нужно похудеть

Директор Института долголетия при Университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго рассказал, в какое время лучше всего ужинать, чтобы сбросить лишние килограммы и сохранить здоровье.

По словам эксперта, все зависит от того, когда вы собираетесь ложиться спать.

— Завершать вечернюю трапезу лучше всего за три часа до того, как вы ляжете в постель, — говорит профессор.

Фактор времени

Лонго утверждает, что поздний ужин может ухудшить качество сна, а хроническое недосыпание в среднем возрасте связано с риском развития деменции и нарушением обмена веществ.

Сейчас смотрят

По наблюдениям ученого, многие долгожители, которые он исследовал, завершали прием пищи примерно за 12 часов до завтрака. Например, если вы спите 8 часов, лучше ужинать за 3-4 часа до сна, а завтракать – либо сразу после пробуждения, либо через час.

Мнения других экспертов

Гастроэнтеролог Вилл Булсевич рекомендует людям с кислотным рефлюксом заканчивать есть по меньшей мере за четыре часа до сна. Диетолог Алексис Супан соглашается с этим, отмечая, что поздние перекусы нарушают естественные циркадные ритмы организма.

Она советует, если после ужина сильно хочется есть, выбирать легкие и полезные продукты – например овощи на пару или греческий йогурт.

Диетолог отмечает, что ночью чувствительность к инсулину снижается, а ночные калорийные перекусы с большей вероятностью приведут к набору лишнего веса.

Почему вечером особенно хочется есть

Исследования показывают: причина – в биологических ритмах. По словам биологов, внутренняя циркадная регуляция часто побуждает человека отказаться от завтрака в пользу сытного ужина.

На протяжении тысячелетий нашим предкам приходилось накапливать энергию, поэтому в вечернее время организм чаще требует сладкой, соленой и богатой углеводами пищи.

Источник : Mirror

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.