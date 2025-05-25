Дієтолог назвав найкращий час для вечері, якщо треба схуднути

Директор Інституту довголіття при Університеті Південної Каліфорнії Вальтер Лонго розповів, у який час найкраще вечеряти, щоби скинути зайві кілограми і зберегти здоров’я.

За словами експерта, все залежить від того, коли ви збираєтеся лягати спати.

– Завершувати вечірню трапезу найкраще за три години до того, як ви ляжете в ліжко, – каже професор.

Фактор часу

Лонго стверджує, що пізня вечеря може погіршити якість сну, а хронічне недосипання в середньому віці пов’язане з ризиком розвитку деменції та порушенням обміну речовин.

Зараз дивляться

За спостереженнями вченого, багато довгожителів, яких він досліджував, завершували прийом їжі приблизно за 12 годин до сніданку. Наприклад, якщо ви спите 8 годин, ліпше вечеряти за 3-4 години до сну, а снідати – або одразу після пробудження, або через годину.

Думки інших експертів

Гастроентеролог Вілл Булсевич рекомендує людям із кислотним рефлюксом закінчувати їсти щонайменше за чотири години до сну. Дієтологиня Алексіс Супан погоджується з цим, зазначаючи, що пізні перекуси порушують природні циркадні ритми організму.

Вона радить, якщо після вечері сильно хочеться їсти, обирати легкі та корисні продукти – наприклад, овочі на пару або грецький йогурт.

Дієтологиня зазначає, що вночі чутливість до інсуліну знижується, а нічні калорійні перекуси з більшою ймовірністю призведуть до набору зайвої ваги.

Чому ввечері особливо хочеться їсти

Дослідження показують: причина – у біологічних ритмах. За словами біологів, внутрішня циркадна регуляція часто спонукає людину відмовитися від сніданку на користь ситної вечері.

Упродовж тисячоліть нашим предкам доводилося накопичувати енергію, тож у вечірній час організм частіше потребує солодкої, солоної та багатої на вуглеводи їжі.

Джерело : Mirror

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