Ученые создали зубную нить, которая измеряет уровень стресса

Представьте, что обычная зубная нить может не только очищать зубы, но и измерять в слюне уровень кортизола.

Именно такую революционную технологию разработала команда инженеров университета Тафтса (США), создав портативный биосенсор нового поколения.

Биосенсор, реагирующий на кортизол

Поскольку большинство существующих методов мониторинга стресса (анкеты, оценки психологов) являются либо субъективными, либо дорогими, ученые стремились создать доступный способ для самостоятельного контроля.

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Инновационная новинка с виду почти ничем не отличается от обычной: нить натянута на два зубца с пластиковой ручкой.

Однако внутри есть высокотехнологичный сенсор. Капли слюны впитываются в нить, проходят через микроканал и попадают в специальное устройство с электродами, покрытыми уникальным полимером.

Сенсор реагирует на молекулы кортизора и точно определяет его уровень. По словам профессора Самира Сонкусале, технология (eMIP) позволяет создавать датчики не только для гормона стресса.

В будущем это позволит измерять:

глюкозу для мониторинга сахарного диабета;

эстрогены для оценки фертильности;

биомаркеры рака и сердечных заболеваний.

Такие сенсоры также могут вплетаться в одежду, повязки для волос или спортивную форму, что позволит отслеживать состояние здоровья без необходимости в дополнительных анализах.

Несмотря на то, что сенсор не заменяет лабораторную диагностику, это настоящий прорыв для людей с хроническими заболеваниями или повышенным уровнем стресса.

Сейчас команда ученых унирситета Тафтса сотрудничает с маркетологами, чтобы как можно быстрее подготовить продукт к продаже.

Источник: PHYS

Источник : УНИАН

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