Вчені створили зубну нитку, що вимірює рівень стресу

Уявіть, що звичайна зубна нитка може не лише очищати зуби, а й вимірювати у слині рівень кортизолу.

Саме таку революційну технологію розробила команда інженерів університету Тафтса (США), створивши портативний біосенсор нового покоління.

Біосенсор, що реагує на кортизол

Оскільки більшість існуючих методів моніторингу стресу (анкети, оцінки психологів) є або суб’єктивними, або дорогими, вчені прагнули створити доступний спосіб для самостійного контролю.

Зараз дивляться

Інноваційна новинка на вигляд майже нічим не відрізняється від звичайної: нитка натягнута на два зубці з пластиковою ручкою.

Проте всередині є високотехнологічний сенсор. Краплі слини вбираються в нитку, проходять через мікроканал і потрапляють до спеціального пристрою з електродами, покритими унікальним полімером.

Сенсор реагує на молекули кортизору та точно визначає його рівень. За словами професора Саміра Сонкусале, технологія (eMIP) дає змогу створювати датчики не лише для гормону стресу.

У майбутньому таким чином можна буде вимірювати:

глюкозу для моніторингу цукрового діабету;

естрогени для оцінки фертильності;

біомаркери раку та серцевих захворювань.

Такі сенсори також можуть бути вплетені в одяг, пов’язки для волосся або спортивну форму, що дозволить відстежувати стан здоров’я без необхідності у додаткових аналізах.

Попри те, що сенсор не замінює лабораторну діагностику, це справжній прорив для людей із хронічними захворюваннями або підвищеним рівнем стресу.

Наразі команда науковців унірситету Тафтса співпрацює з маркетологами, аби якнайшвидже підготувати продукт до продажу.

Джерело: PHYS

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