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3 мин.

В Ровно впервые родился ребенок, зачатый после гибели на фронте отца

зачатий після загибелі батька
Фото: Pixabay

Впервые в истории Ровенского перинатального центра родился ребенок, зачатие которого произошло после смерти отца. Это и первый случай оплодотворения после смерти мужчины (экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) с замороженной спермой) в центре репродукции “Благодар”.

Об этом сотрудники Центра рассказали на своей странице в Instagram.

Не сюжет фильма

— Это не сюжет фильма. Это реальная история любви, силы и веры, — говорится в сообщении.

Наталья, жена Героя, погибшего на фронте, защищая Украину, рассказала, что еще при жизни из-за проблем с мужским здоровьем Юрий сдал сперму на хранение.

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После его гибели Наталья сделала сознательный, глубоко личный шаг: отважилась подарить жизнь их общему сыну. А вместе с тем – сохранить частицу Юрия рядом с собой.

Сына назвала в честь отца

Так на свет появился мальчик, которого в честь отца назвали Юрием. Как говорится в сообщении, ребенок как две капли воды похож на папу-героя.

— Любовь, в которой он зачат, безгранична, бесстрашна, вечна. Эта история о любви, которая сильнее смерти. О материнстве, вдохновленном памятью. О рождающейся жизни вопреки всему, — пишут сотрудники Центра.

Как стало известно, Наталья родила 20 мая 2025 года, а мужчина погиб 21 мая 2024 года.

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Источник: Ровенский перинатальный центр

Еко, Медики, новонароджені, Ровно
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