У Рівному вперше народилася дитина, зачата після загибелі батька на фронті

Вперше в історії Рівненського перинатального центру народилася дитина, зачаття якої відбулося після смерті батька. Це і перший випадок запліднення після смерті чоловіка (екстракорпоральне запліднення (ЕКО) із замороженою спермою) у центрі репродукції “Благодар”.

Про це співробітники Центру розповіли на своїй сторінці у Instagram.

Чи не сюжет фільму

– Це не сюжет фільму. Це реальна історія кохання, сили та віри, – йдеться у повідомленні.

Наталія, дружина Героя, який загинув на фронті, захищаючи Україну, розповіла, що ще за життя через проблеми із чоловічим здоров’ям Юрій здав сперму на зберігання.

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Після його загибелі Наталя зробила свідомий, глибоко особистий крок: наважилася подарувати життя їхньому спільному синові. А водночас – зберегти частинку Юрія поруч із собою.

Сина назвала на честь батька

Так світ з’явився хлопчик, якого на честь батька назвали Юрієм. Як йдеться у повідомленні, дитина як дві краплі води схожа на тата-героя.

– Кохання, в якому він зачатий, безмежне, безстрашне, вічне. Ця історія про кохання, яке сильніше за смерть. Про материнство, натхненне пам’яттю. Про життя, що народжується всупереч усьому, – пишуть співробітники Центру.

Як стало відомо, Наталія народила 20 травня 2025 року, а чоловік загинув 21 травня 2024 року.

Джерело: Рівненський перинатальний центр

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