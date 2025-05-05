Лечение бесплодия в Украине: родился ребенок, зачатый с помощью новых технологий

В Николаеве родился первый ребенок, родители которого воспользовались услугами по лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в рамках программы медицинских гарантий.

— Родители девочки в течение 12 лет проходили обследование и лечение бесплодия, однако попытки забеременеть оставались безуспешными, — говорится в сообщении.

Бесплатное лечение бесплодия

Как стало известно, в прошлом году супруги узнали о возможности бесплатного лечения бесплодия и обратились за помощью. Вскоре после обращения к врачам и получения лечения женщина забеременела. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, набирает вес, улыбается и дарит родителям радость.

В Минздраве отметили, что услуги по безвозмездному лечению бесплодия с помощью ВРТ включили в программу медицинских гарантий в 2024 году.

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Статистика

С начала 2025 года услугу лечения бесплодия получила уже 2 091 украинка. Для сравнения, за весь 2024 год таких женщин было 1 994. Только за первые месяцы 2025 забеременели 426 женщин.

— Один цикл стоит 84 826 грн, однако он безвозмездный для пациентов. По этому направлению Национальная служба здоровья Украины уже уплатила в 2025 году более 108,7 млн. грн. На реализацию программы предусмотрено более 380 млн грн, — рассказали в ведомстве.

Услуги по безвозмездному лечению бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий доступны в 38 медучреждениях Украины.

Полный цикл лечения

Программа предусматривает один полный цикл лечения в год при наступлении беременности. В случае наступления беременности — второй полный или неполный цикл в год.

Чтобы воспользоваться программой, нужно получить электронное направление от врача, иметь установленный диагноз женское мужское бесплодие, а также обратиться в медицинское учреждение с договором с НСЗУ.

Источник : Минздрав

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