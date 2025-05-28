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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Депресія може передаватися через поцілунки – дослідження

депресія і поцілунок
Фото: Pixabay

Виявляється, на депресію можна захворіти через поцілунки, оскільки обмін мікробами ротової порожнини здатний впливати на психічне здоров’я.

Невидимі вороги: як бактерії в роті можуть впливати на настрій

У дослідженні взяли участь 268 пар, де один з партнерів страждав на безсоння, депресію або тривожність, а інший був здоровим.

Учасники нещодавно одружилися і почали спільне життя, що призвело до активного обміну мікробіотою через поцілунки та інші форми близькості.

Зараз дивляться

Після шести місяців спільного проживання у молодят, які раніше не відчували тривожних симтомів, з’явилися такі сами ознаки недуги, що й у чоловіка чи дружини.

І аналізи це підтвердили: у ротовій порожнині збільшувався вміст патогенних й умовно-патогенних бактерій.

Науковці встановили, що зростає кількість Clostridia, Veillonella, Bacillus і Lachnospiraceae, а також у слині підвищується рівень кортизолу, гормону стресу.

Попри те, що дослідження має характер спостереження, причинно-наслідковий зв’язок доводить, як поцілунки впливають на наше психічне благополуччя.

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Джерело: Exploratory Research and Hypothesis in Medicine

Депресія, Наукові дослідження, супербактерії
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