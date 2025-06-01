В Украине курят 12% школьников, каждый пятый подросток использует вейпы – опрос

Как свидетельствуют результаты Глобального опроса молодежи по табаку (GYTS), в Украине каждый пятый подросток использует электронные сигареты. Минздрав отмечает важность защиты детей от табачной зависимости.

— Распространенность курения сигарет среди украинских подростков остается стабильной за последние семь лет – вредную привычку имеют 12% школьников, — говорится в сообщении.

Тенденция к снижению

Отмечается, что с 2005 года в Украине удалось достичь значительного прогресса в снижении распространенности курения среди подростков. Если раньше эту вредную привычку имел каждый четвертый школьник (24%), то в 2017 году это количество сократилось до 9,2%.

— Наша обязанность защитить детей и подростков, создав для них безопасную и здоровую среду без табака. Речь идет не только о запрете курения в публичных местах, но и об агрессивном маркетинге табачных и никотиносодержащих изделий, — сказала директор департамента общественного здоровья Минздрава Украины Татьяна Скапа.

Результаты опроса

Несмотря на то, что специалисты отмечают стабильный уровень распространенности курения среди украинских подростков, опрос, проведенный в 2023 году, показал, что к этому способу употребления табака прибегают 12,3% учащихся.

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Каждый пятый опрошенный подросток (19,6%) признался, что использует электронные сигареты. Этот показатель несколько увеличился по сравнению с 2017 годом (18,4%), когда эти данные собирали впервые.

Авторы исследования отметили, что около половины подростков-курильщиков (47%) хотят бросить курить. В то же время они чаще взрослых употребляют альтернативные табачные и никотиновые изделия.

Опрос показал, что 6,9% подростков используют табачные изделия для нагрева (ТВЭН), 5,1% – бездымный табак, а 2,9% – никотиновые паучи.

— Несмотря на позиционирование табачных и никотиновых изделий для взрослых, очевидна тенденция таргетирования молодежи производителями этих изделий. К сожалению, маркетинговые усилия производителей имеют эффект – все больше молодежи вовлекаются в употребление табака и никотина, — говорится в отчете.

Сообщается, что очевидным негативным влиянием на распространенность курения является продолжающаяся полномасштабная война и гуманитарный кризис, создающие значительные вызовы во внедрении политик здравоохранения.

Борьба с курением

По данным Минздрава, в 2022-2023 годах Украина уже предприняла важные шаги в сфере усиления антитабачного законодательства и на пути к евроинтеграции: ввела новые графические предупреждения, ограничения маркетинга табачных и никотиновых изделий, запретила ароматические добавки в сигаретах и продолжила повышение акцизов.

В Министерстве здравоохранения проинформировали, что Украина достигла заметного прогресса в борьбе с табакокурением среди молодежи. Но рост популярности электронных устройств для употребления табака требует новых подходов.

Системная профилактика, информационные кампании и строгое соблюдение законодательства остаются ключевыми факторами в сохранении достижений и защите здоровья следующего поколения, отметили в ведомстве.

Источник : Минздрав

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