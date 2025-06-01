В Україні палять 12% школярів, кожен п’ятий підліток використовує вейпи – опитування

Як свідчать результати Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS), в Україні кожен п’ятий підліток використовує електронні сигарети. МОЗ наголошує на важливості захисту дітей від тютюнової залежності.

– Поширеність куріння сигарет серед українських підлітків залишається стабільною протягом останніх семи років – шкідливу звичку мають 12% школярів, – йдеться у повідомленні.

Тенденція до зниження

Відзначається, що з 2005 року в Україні вдалося досягти значного прогресу в зниженні поширеності паління серед підлітків. Якщо раніше цю шкідливу звичку мав кожен четвертий школяр (24%), то в 2017 році ця кількість скоротилася до 9,2%.

– Наш обов’язок захистити дітей і підлітків, створивши для них безпечне та здорове середовище без тютюну. Йдеться не тільки про заборону паління в публічних місцях, а й про агресивний маркетинг тютюнових і нікотиновмісних виробів, – сказала директор департаменту громадського здоров’я МОЗ України Тетяна Скапа.

Результати опитування

Попри те, що фахівці відзначають стабільний рівень поширеності куріння серед українських підлітків, опитування, проведене в 2023 році, показало, що до цього способу вживання тютюну вдаються 12,3% учнів.

Зараз дивляться

Кожен п’ятий опитаний підліток (19,6%) зізнався, що використовує електронні сигарети. Цей показник дещо збільшився в порівнянні з 2017 роком (18,4%), коли ці дані збирали вперше.

Автори дослідження відзначили, що близько половини підлітків-курців (47%) хочуть кинути палити. У той же час вони частіше за дорослих вживають альтернативні тютюнові та нікотинові вироби.

Опитування показало, що 6,9% підлітків використовують тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН), 5,1% – бездимний тютюн, а 2,9% – нікотинові паучі.

– Незважаючи на позиціонування тютюнових і нікотинових виробів для дорослих, очевидна тенденція таргетування молоді виробниками цих виробів. На жаль, маркетингові зусилля виробників мають ефект – все більше молоді залучається до вживання тютюну й нікотину, – йдеться в звіті.

Повідомляється, що очевидним негативним впливом на поширеність куріння є тривала повномасштабна війна і гуманітарна криза, що створюють значні виклики у впровадженні політик охорони здоров’я.

Боротьба з палінням

За даними МОЗ, у 2022–2023 роках Україна вже зробила важливі кроки у сфері посилення антитютюнового законодавства та на шляху до євроінтеграції: запровадила нові графічні попередження, обмеження маркетингу тютюнових і нікотинових виробів, заборонила ароматичні добавки в сигаретах і продовжила підвищення акцизів.

У Міністерстві охорони здоров’я поінформували, що Україна досягла помітного прогресу в боротьбі з тютюнопалінням серед молоді. Але зростання популярності електронних пристроїв для вживання тютюну вимагає нових підходів.

Системна профілактика, інформаційні кампанії та суворе дотримання законодавства залишаються ключовими факторами у збереженні досягнень та захисті здоров’я наступного покоління, зазначили у відомстві.

Джерело : МОЗ

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