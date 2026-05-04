Согласно Закону Украины О мерах по предотвращению и уменьшению употребления табака и его вредного влияния на здоровье населения (статья 13), на территории Украины запрещено курение, использование и потребление табачных изделий, устройств для их употребления, в частности: электронных сигарет, кальянов, травяных смесей, а также предметов, связанных с процессом курения, в общественных местах.

Какой размер штрафа за курение в общественных местах в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Где в Украине запрещено курение

Действующее законодательство ограничивает возможность курить в общественных местах как табачных изделий, так и электронных сигарет.

В частности курение запрещено в таких местах:

внутри лифтов;

в зданиях и на территории медицинских учреждений;

в учебных заведениях и на их территории;

в спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждениях (как в помещениях, так и на прилегающих территориях);

в заведениях общественного питания, в частности кафе и ресторанах;

в учреждениях культурного направления (театры, музеи, библиотеки и т.д.);

в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления и других государственных структурах;

в офисах и на территориях предприятий, независимо от формы собственности;

в гостиницах, хостелах и других объектах временного проживания, а также в общежитиях;

в аэропортах в неположенных для этого местах;

на детских игровых площадках;

в местах общего пользования в жилых домах;

в подземных переходах;

в общественном транспорте (включая такси), который осуществляет пассажирские перевозки;

на платформах, станциях и вокзалах;

на остановках маршруток.

Также местные советы могут дополнительно определять места, в которых запрещено курение на любой срок.

За нарушение указанных правил грозит штраф.

Какой штраф за курение в общественных местах

Юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что курение табачных изделий в запрещенных законодательством местах, а также на локациях, которые дополнительно определены решениями местных советов (сельских, поселковых, городских), предусматривает административную ответственность, согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

За несоблюдение требований законодательства о запрете курения предусмотрена административная ответственность.

В случае первого нарушения накладывается предупреждение или штраф в размере от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, что равняется 51-170 грн.

Повторное нарушение в течение одного календарного года наказывается строже. Размер штрафа за курение в общественных местах в таком случаэ будет от 10 до 20 необлагаемых минимумов, то есть 170-340 грн.

Согласно ч. 2 ст. 110 КУоАП, за курение в вагонах пригородных поездов (включая тамбуры), а также в непредназначенных для этого местах в поездах междугородного и местного сообщения, а также в метро, нарушителю грозит наказание в виде предупреждения или штрафа от 85 до 340 грн.

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 119 КУоАП, курение в общественном транспорте (автобусах, маршрутках, троллейбусах или трамваях) влечет за собой штраф в размере 85-340 грн.

Стоит отметить, что штраф могут наложить не только на человека, нарушившего законодательство, но и на администрацию или владельца заведения, на территории которого произошло нарушение. Например, ресторан или кафе за первый выявленный случай курения может заплатить до 3 000 гривен, а за повторный — до 15 000 гривен. Другие объекты общественного пользования могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 до 10 000 гривен, в зависимости от количества и характера нарушений.

Что делать, если стал свидетелем курения в общественных местах

Если человек стал свидетелем нарушения норм законодательства направленного на уменьшение потребления табачных изделий и защиту здоровья граждан от их вредного воздействия, он имеет право обратиться в Национальную полицию или в Госпродпотребслужбу Украины и сообщить о нарушении.

Также, если рядом курят вы можете:

корректно обратиться к человеку с просьбой прекратить курение;

сообщить администрации заведения или учреждения о факте нарушения.

В случае отказа или обострения ситуации звоните по телефону 102 и вызывайте полицию.

Также вы можете подать жалобу в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей на заведение, где позволяют курение, что противоречит нормам действующего законодательства по бездымной среды.

Источник: Госпродпотребслужба

