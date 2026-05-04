Какой штраф за курение в общественных местах в Украине в 2026 году
Согласно Закону Украины О мерах по предотвращению и уменьшению употребления табака и его вредного влияния на здоровье населения (статья 13), на территории Украины запрещено курение, использование и потребление табачных изделий, устройств для их употребления, в частности: электронных сигарет, кальянов, травяных смесей, а также предметов, связанных с процессом курения, в общественных местах.
Где в Украине запрещено курение
Действующее законодательство ограничивает возможность курить в общественных местах как табачных изделий, так и электронных сигарет.
В частности курение запрещено в таких местах:
- внутри лифтов;
- в зданиях и на территории медицинских учреждений;
- в учебных заведениях и на их территории;
- в спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждениях (как в помещениях, так и на прилегающих территориях);
- в заведениях общественного питания, в частности кафе и ресторанах;
- в учреждениях культурного направления (театры, музеи, библиотеки и т.д.);
- в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления и других государственных структурах;
- в офисах и на территориях предприятий, независимо от формы собственности;
- в гостиницах, хостелах и других объектах временного проживания, а также в общежитиях;
- в аэропортах в неположенных для этого местах;
- на детских игровых площадках;
- в местах общего пользования в жилых домах;
- в подземных переходах;
- в общественном транспорте (включая такси), который осуществляет пассажирские перевозки;
- на платформах, станциях и вокзалах;
- на остановках маршруток.
Также местные советы могут дополнительно определять места, в которых запрещено курение на любой срок.
За нарушение указанных правил грозит штраф.
Какой штраф за курение в общественных местах
Юристы Безоплатной правовой помощи отметили, что курение табачных изделий в запрещенных законодательством местах, а также на локациях, которые дополнительно определены решениями местных советов (сельских, поселковых, городских), предусматривает административную ответственность, согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).
В случае первого нарушения накладывается предупреждение или штраф в размере от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, что равняется 51-170 грн.
Повторное нарушение в течение одного календарного года наказывается строже. Размер штрафа за курение в общественных местах в таком случаэ будет от 10 до 20 необлагаемых минимумов, то есть 170-340 грн.
Согласно ч. 2 ст. 110 КУоАП, за курение в вагонах пригородных поездов (включая тамбуры), а также в непредназначенных для этого местах в поездах междугородного и местного сообщения, а также в метро, нарушителю грозит наказание в виде предупреждения или штрафа от 85 до 340 грн.
Кроме того, согласно ч. 3 ст. 119 КУоАП, курение в общественном транспорте (автобусах, маршрутках, троллейбусах или трамваях) влечет за собой штраф в размере 85-340 грн.
Стоит отметить, что штраф могут наложить не только на человека, нарушившего законодательство, но и на администрацию или владельца заведения, на территории которого произошло нарушение. Например, ресторан или кафе за первый выявленный случай курения может заплатить до 3 000 гривен, а за повторный — до 15 000 гривен. Другие объекты общественного пользования могут быть оштрафованы на сумму от 1 000 до 10 000 гривен, в зависимости от количества и характера нарушений.
Что делать, если стал свидетелем курения в общественных местах
Если человек стал свидетелем нарушения норм законодательства направленного на уменьшение потребления табачных изделий и защиту здоровья граждан от их вредного воздействия, он имеет право обратиться в Национальную полицию или в Госпродпотребслужбу Украины и сообщить о нарушении.
Также, если рядом курят вы можете:
- корректно обратиться к человеку с просьбой прекратить курение;
- сообщить администрации заведения или учреждения о факте нарушения.
В случае отказа или обострения ситуации звоните по телефону 102 и вызывайте полицию.
Также вы можете подать жалобу в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей на заведение, где позволяют курение, что противоречит нормам действующего законодательства по бездымной среды.
Источник: Госпродпотребслужба