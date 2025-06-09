Больше вреда, чем пользы – ученые о влиянии бьюти-трендов TikTok на кожу подростков

По результатам исследования норвежских ученых, советы по уходу за кожей из TikTok могут наносить детям и подросткам больше вреда, чем пользы.

Почему косметика может вызвать проблемы

В первом рецензируемом исследовании, посвященном влиянию косметических советов в соцсетях, ученые Northwestern Medicine обнаружили тревожные результаты: девушки в возрасте от 7 до 18 лет ежедневно используют в среднем шесть различных средств по уходу за кожей, а некоторые — более десяти.

Многие из этих продуктов содержат активные вещества, способные вызвать раздражение, аллергический дерматит или даже повышенную чувствительность к солнцу.

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Однако только 26% процедур включали солнцезащитный крем — ключевой элемент для защиты кожи, особенно летом.

Предварительные данные показали, что развитие такой аллергии может ограничить использование многих видов мыла, шампуней и других средств гигиены и косметики.

— Во время нанесения продуктов девочка начинает испытывать дискомфорт и жжение, а в последние несколько минут у нее развивается видимая кожная реакция, — отметила старший автор исследования Тара Лагу.

Исследователи также обратили внимание на то, что видео популярных бьюти-блогеров продвигают идеи красоты, связанные с белизной и яркостью кожи.

По их мнению, такой контент не только вредит физическому здоровью, но и формирует психологическое давление, ведь девушки тратят слишком много средств и времени, стремясь достичь желанных стандартов.

Поэтому прежде чем применять новые косметические средства, эксперты предлагают критически относиться к видео. Кроме того, чтобы избежать проблем, они предлагают всегда консультироваться с врачами-дерматологами и следовать их рекомендациям.

Источник : MedicalXpress

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