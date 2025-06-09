Більше шкоди, ніж користі – вчені про вплив б’юті-трендів TikTok на шкіру підлітків

За результатами дослідження норвезьких вчених, поради по догляду за шкірою з TikTok можуть завдавати дітям та підліткам більше шкоди, ніж користі.

Чому косметика може викликати проблеми

У першому рецензованому дослідженні, присвяченому впливу косметичних порад у соцмережах, вчені Northwestern Medicine виявили тривожні тенденції: дівчата віком від 7 до 18 років щодня використовують у середньому шість різних засобів для догляду за шкірою, а деякі — понад десять.

Чимало з цих продуктів містять активні речовини, здатні викликати подразнення, алергічний дерматит або навіть підвищену чутливість до сонця.

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Однак лише 26% процедур включали сонцезахисний крем — ключовий елемент для захисту шкіри, особливо влітку.

Попередні дані показали, що розвиток такої алергії може обмежити використання багатьох види мила, шампунів та інших засобів гігієни та косметики.

– Під час нанесення продуктів дівчинка починає відчувати дискомфорт і печіння, а в останні кілька хвилин у неї розвивається видима шкірна реакція, – зазначила старший автор дослідження Тара Лагу.

Дослідники також звернули увагу на те, що відео популярних б’юті-блогерів просувають ідеї краси, що пов’язується з білизною та яскравістю шкіри.

На їхню думку, такий контент не тільки шкодить фізичному здоров’ю, а й формує психологічний тиск, адже дівчата витрачають забагато коштів і часу, прагнучи досягти омріяних стандартів.

Тож перш ніж застосовувати нові косметичні засоби, експерти пропонують критично ставитись до відео. Крім того, щоб уникнути проблем, вони пропонують завжди консультуватися з лікарями-дерматологами та дотримуватися їхніх рекомендацій.

Джерело : MedicalXpress

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