Новый Covid-штамм вызывает симптомы, отличные от ожидаемых — ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о распространении нового штамма Covid-19 и предупредили о симптомах, на которые следует обратить внимание. Сообщается, что признаки инфекции отличаются от ожидаемых.

Симптомы нового варианта Covid-19

— Жителям Ирландии рекомендовали оставаться дома в течение двух дней, если у них проявляются признаки инфекции. Новый штамм — NB.1.8.1 — был замечен экспертами в Великобритании, США и Австралии, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, вместо симптомов, похожих на грипп, эта версия вируса вызывает желудочно-кишечные проблемы, такие как тошнота, рвота, диарея и изжога. Пациенты испытывают вздутие, запор и боль в животе.

Насколько заразен новый Covid-штамм

В ВОЗ отмечают, что NB.1.8.1 существенно растет во всех регионах ВОЗ. Его распространение началось только недавно, поэтому уровень данных секвенирования низкий.

Сейчас смотрят

В отчете также говорится, что NB.1.8.1, по-видимому, более заразен, чем другие штаммы, хотя нет никаких доказательств того, что он вызывает более острое заболевание.

В ВОЗ заявили, что в настоящее время нет исследований, оценивающих влияние этого варианта на клинические результаты и на активность противовирусных препаратов, таких как ремдесивир и молнупиравир.

Специалисты добавили, что данные планового клинического наблюдения не указывают на какие-либо признаки усиления тяжести, связанные с NB.1.8.1, по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами.

Источник: Express

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.