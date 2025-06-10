Новый Covid-штамм вызывает симптомы, отличные от ожидаемых — ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о распространении нового штамма Covid-19 и предупредили о симптомах, на которые следует обратить внимание. Сообщается, что признаки инфекции отличаются от ожидаемых.
Симптомы нового варианта Covid-19
— Жителям Ирландии рекомендовали оставаться дома в течение двух дней, если у них проявляются признаки инфекции. Новый штамм — NB.1.8.1 — был замечен экспертами в Великобритании, США и Австралии, — говорится в сообщении.
По словам экспертов, вместо симптомов, похожих на грипп, эта версия вируса вызывает желудочно-кишечные проблемы, такие как тошнота, рвота, диарея и изжога. Пациенты испытывают вздутие, запор и боль в животе.
Насколько заразен новый Covid-штамм
В ВОЗ отмечают, что NB.1.8.1 существенно растет во всех регионах ВОЗ. Его распространение началось только недавно, поэтому уровень данных секвенирования низкий.
В отчете также говорится, что NB.1.8.1, по-видимому, более заразен, чем другие штаммы, хотя нет никаких доказательств того, что он вызывает более острое заболевание.
В ВОЗ заявили, что в настоящее время нет исследований, оценивающих влияние этого варианта на клинические результаты и на активность противовирусных препаратов, таких как ремдесивир и молнупиравир.
Специалисты добавили, что данные планового клинического наблюдения не указывают на какие-либо признаки усиления тяжести, связанные с NB.1.8.1, по сравнению с ранее циркулировавшими вариантами.
Источник: Express